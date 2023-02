Gamero se la juega con canteranos: dos promesas en el plantel

Millonarios volverá a la acción en la Liga BetPlay, este domingo cuando se enfrente a Once Caldas, en duelo por la sexta fecha del campeonato. El desgaste que los embajadores realizaron contra Universidad Católica, por Libertadores, llevó a Gamero a rotar la nómina de convocados, con bastantes ausencias.

No estará el grupo estelar contra Once Caldas, así que se verán algunos retornos al onceno, tan solo con dos jugadores del acostumbrado grupo principal, como lo son Álvaro Montero y Larry Vásquez.



A ellos, se le sumará un grupo de juveniles, que ya ha debutado, sumado minutos y hacen parte del acostumbrado recambio de Millonarios, en su misión de mostrar el talento que hay en su cantera, de la que han salido jugadores importantes e interesantes en los años recientes.



Dentro de ese grupo de 18 viajeros que llegó a Manizales este sábado y entrenó en la ciudad, hay dos jugadores que seguramente, 'estrenarán peluqueado', como bienvenida al plantel profesional de Millonarios.



Ramiro Brochero, delantero de 22 años. El atacante llegó a las divisiones menores en el 2018, nacido el 5 de marzo del 2000, en Calamar, Bolívar. El otro es Kevin Cortés, del 6 de agosto del 2003, oriundo de Juan Ignacio, Cauca. Volante mixto con llamados al a Selección Colombia Sub 17, además, hizo parte del plantel que disputó la Libertadores Sub 20 del año pasado.