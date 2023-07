Gamero ajusta detalles y prueba: alternativas para Millonarios

Millonarios inició el segundo semestre del año, no solo buscando defender os títulos de Liga y Copa, que ostenta como actual campeón de ambos certámenes. El calendario no les permitió tener el descanso optimo, para arrancar en forma el campeonato. Momento para hacer esa readaptación física en medio del certamen.



El aspecto físico quedó en evidencia, la forma en que recupere el cuerpo técnico a los campeones de Colombia será fundamental. Para el duelo contra Pasto, se especulaban rotaciones en el onceno titular y también, en lo que corresponde al esquema.



La idea de Millonarios no cambia, propuesta con el enfoque de ir a ganar y sacar un resultado, marcando una superioridad, con la solidez que lo caracteriza. Contra Deportivo Pasto, Gamero volvió a enviar una línea de tres defensores, los dos carrileros por los costados, con Rosales y Asprilla, no solo para lo que quería, sino para que sumaran minutos y mostraran competencia a los habituales Perlaza y Bertel.



Si bien es cierto que, en algunos momentos del semestre pasado y años anteriores, Millonarios jugó con tres centrales, cuando quiso guardar un resultado.



Posesión absoluta en el inicio, como acostumbra a hacer Millonarios, pero, con la diferencia del semestre pasado: no fue efectivo cuando pudo. La mutación del estilo de juego con Gamero ha llevado a cambiar durante sus tres años de proceso, de un equipo que le gusta manejar el balón a ser práctico cuando la esférica está en su posesión.



Cabe destacar que una de las falencias de los azules, es la pelota larga, a espalda de los laterales. En pocas ocasiones Rosales y Asprilla se vieron superados en este aspecto, igualmente, sigue siendo un aspecto a trabajar, por parte de Gamero.



Primer duelo oficial del segundo semestre, donde las fechas iniciales serán para ajustar detalles, recuperación física para que Gamero ponga a punto a sus dirigidos, para el resto del 2023-II con los retos de defender los títulos de Liga y Copa.