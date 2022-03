Millonarios controló, jugó bien y neutralizó a Santa Fe: el análisis

Millonarios impuso su ritmo, el clásico contra Santa Fe fue una muestra más de una idea de juego que se va puliendo, mostrando matices de que los azules juegan con una propuesta clara, libreto casi que de memoria, pero, con variantes desde el esquema y los cambios posicionales cuando se requieren.



Superioridad por grandes pasajes del partido, pese a los intentos de Santa Fe. Las acciones de gol no estuvieron muy lejanas para ambos, la efectividad tampoco brilló, pese a los tres tantos azules, que pudieron ser más. Además, de los fallos de Santa Fe.



Puntos para destacar, desde el desarrollo de juego, planteamiento y demás, por parte de los embajadores en el clásico capitalino.



Tres volantes con buen pie: Gamero lo dijo en rueda de prensa, es posible jugar con tres volantes de creación (10), no solo por la calidad y técnica que poseen, dentro de sus características. Pese a estar enfocados la generación de opciones, cada uno tiene su toque que hace esa zona una de las más elementales en el desarrollo de juego de Millonarios.



Parece no haber lugar fijo para cada uno, dependiendo de la situación en cancha, se alternan para ocupar las tres zonas en esta parte de la mitad de la cancha, para generar e intentar romper las líneas, bien sea con pases en profundidad, desborde y cortar hacia adentro para buscar espacio por la mitad.



Sosa y Ruiz alternaron por las bandas, cambiando para el segundo tiempo de zona, mostrando una mejor cara. Pese al porcentaje bajo de precisión del volante de 20 años (67%), puso en aprietos a los cardenales.



Sosa probó, con tres remates, tuvo un 77% en la precisión de los pases. A Silva le hizo falta más suerte, no solo fue el 75% de efectividad en los toques, sino los dos balones que envió al palo y la jugada que envió por encima del palo, pese a tener buen perfil para definir.



Los errores también fueron presentes: Santa Fe logró generar tres tiros directos al arco. Todos, producto de pelotas en largo, jugadas entre los laterales y centrales, para buscar ganar la espalda. En medio de la victoria, Gamero recalcó en este punto fundamental, para evitar sorpresas a futuro.



Juego de bandas, ante la densidad de la zona dos: Millonarios trató de pasar todo su juego por las bandas, aprovechando las virtudes de los jugadores en dichas zonas. Cuando Valencia estuvo en cancha, antes de salir lesionado, siempre buscó abrir un espacio para que sus compañeros, desde atrás llegaran a ocupar espacios en zona de definición.



El mapa de calor de los embajadores deja en evidencia esto. Las zonas de mayor dominio, por parte de los de Gamero, se ubicaron en las partes laterales de la cancha. Específicamente, en la mitad de la cancha.



La salida de los laterales mejoró, pero sin necesidad de terminar en centros, teniendo en cuenta la talla de los centrales cardenales. Tanto Bertel y Perlaza trataron de jugar en largo, cambiando la orientación o buscando a sus compañeros más adelantados en dichas zonas. La proyección del cartagenero mejoró, incluso, teniendo dos pases claves en todo el compromiso.



Ruiz y Sosa entraron en esta zona, evitando la salida de Mosquera y Herrera, siendo otra alternativa de Santa Fe.



Cambios ejecutados y errores aprovechados: los dos primeros llegaron en tiro de esquina. Independiente de cómo se gestaron, con errores en el rechazo de Santa Fe, la jugada que le antecedió al tanto de Herazo, fue una complicación en el retroceso de Edwin Herrera, buscando a su portero, terminó mandando la esférica a la esquina.



La amarilla de Perlaza pudo ser una bomba de tiempo. Vega pasó a ocupar esa posición en parte del segundo tiempo, la cual conoce, pues en sus inicios, estuvo allí. Celis puso el gol a Guerra, pero ayudó a sostener la posesión y romper las líneas de Santa Fe, en medio de la desesperación.



Llinás y Vargas, seguros en salida y el cierre: era más que un clásico, el canterano se jugó la vida en cada pelota, yendo a robar siempre la pelota. Ambos lograron salir en largo, cuando se les permitió. El costarricense intentó 11 veces, de las cuales cinco fueron precisos esos lanzamientos en largo, mientras que el bogotano, las dos que intentó, llegaron a destino. Siempre incomodaron al jugador que estuviera cerca a ellos, fuera Coniglio, Mier o Morelo.