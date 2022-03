Millonarios no solo mantuvo la punta: histórico récord alcanzado

La noche en el estadio El Campín regaló un espectáculo digno para las dos aficiones, que hicieron presencia. La victoria de Millonarios contra Once Caldas, fue una buena muestra de fútbol, para aquellos que no solo ven a su equipo, sino el trámite de los 90 minutos e intentan desglosar, qué propone cada onceno.



Millonarios logró el resultado, pero al frente, se plantó un Once Caldas serio, con una idea clara, trabajada, pero que sigue en desarrollo. El proceso de Gamero le sacó una mínima ventaja al de Corredor, que por pasajes, logró neutralizar a los embajadores.



26 puntos los tienen líderes del campeonato, además, extendiendo su portería invicta, siendo la menos derrotada de los 20 clubes de primera. Están entre los mejores locales y son el mejor visitante de todo el certamen.



Adicional a eso, registraron su mejor racha de triunfos consecutivos, en lo que va de los torneos cortos, que completan ya 20 años. Siete victorias consecutivas acumulan los dirigidos por Alberto Gamero, iniciando su buen andar contra Unión Magdalena, Cali, Águilas Doradas, Jaguares, Cortuluá, Santa Fe y ahora Once Caldas.



El reto para Millonarios, será mantener esta buena racha de triunfos, para asegurarse entre los clasificados. Medellín será el rival de la siguiente jornada, quien es el mejor local del campeonato, manteniendo el puntaje perfecto en el Atanasio Girardot.