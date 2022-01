Álvaro Montero tiene fe en el plantel de Millonarios para el 2022

Millonarios ya tiene toda su nómina, salvo una novedad, se iría con los jugadores que están actualmente para enfrentar los retos del 2022. Uno de esos nombres, que fue el primero en ser anunciado, fue Álvaro Montero.



El portero habló con el programa de El Vbar de Caracol Radio, acerca de lo que será el 2022 con el cuadro azul, los retos de Liga y Copa Libertadores.



Decisión de llegar a Millonarios: todo mundo sabe lo grande que es esta institución, la historia que tiene. Era el siguiente paso en la carrera para mostrar nuevas cosas y nuevos objetivos.



Confección del plantel para el 2022: veo una buena nómina, el hincha siempre va a querer ganar y se deja llevar por situaciones externas, comentarios. Internamente tenemos un gran grupo, para nadie es un secreto lo que viene haciendo Millonarios en los últimos tiempos. La final del 2021 y no llegó al segundo semestre por cosas del fútbol, eso habla de la regularidad, la capacidad individual y colectiva que tiene el grupo. Junto al profe se ha armado una buena estructura y hay que seguir dándole continuidad a ese trabajo.



Presentación con anticipación y no poder cerrar el año con Tolima: créeme que no fue una situación mía. Ante todo, he sido profesional ha donde he ido. Me hubiera gustado terminar mis últimos partidos jugando con el Tolima, salir de la mejor manera, donde se hicieron grandes cosas. Pero, no fue una determinación propia mía, se presentó así y tampoco incumplí en nada, no le falté al respeto en nada a la institución.



Posibilidad de lograr títulos con Millonarios: seguramente, tenemos una buena estructura, una buena base. En los últimos años hemos estado en finales. Estando en Millonarios no cambiará eso, hay que plantearse nuevas metas, objetivos, crecimientos. Con mucho respeto, pero no es lo mismo tener la regularidad que tuve con Tolima que tenerla con Millonarios. La tradición, la historia y títulos te llenan de más argumentos. Son dos instituciones que pelean por cosas importantes.



Competencia en la Selección Colombia: son etapas, no solo en los porteros. En su momento, cuando Mario salió, cuando todos los jugadores que cumplen el ciclo, viene una generación nueva. Afortunadamente hay varios en carpeta para poder estar ahí, eso nos tiene que incitar a trabajar.

Intención de contratarlo por parte de Nacional: no puedo responder, ni sí ni no.