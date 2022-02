¿Millonarios se vuelve predecible? Problemas para Gamero en esta zona

Millonarios ya dejó atrás el partido contra Envigado, se concentra no solo en conseguir un buen resultado contra Unión Magdalena, sino también en retomar el nivel que lo caracterizó en gran parte del 2021. Ese juego que lo llevó a disputar una gran final y a estar cerca de lograr otra en el segundo semestre.



Ahora, la realidad parece ser otra. La salida de Uribe y Giraldo parecen cobrar, de a poco, más relevancia en los planes y deseos de los hinchas azules. El cuadro azul apenas lleva un tanto anotado en las cuatro jornadas que se han disputado hasta el momento. En el entorno de Gamero empieza a preocupar el estilo que está más que marcado. Un equipo que mantiene la idea es positivo, pero es necesario que vaya acompañada de resultados, desde lo numérico y de cara al gol.

A las salidas que se conocieron, se le suma la de Emerson Rodríguez, que explotó futbolísticamente con Gamero, siendo el encargado de prender la chispa en ataque junto a Andrés Felipe Román por el sector derecho, el entendimiento de ambos era innegable. Las combinaciones entre ellos dos, en el frente de ataque, representaron grandes réditos para los azules, teniendo en cuenta que el sector derecho era, en ocasiones, donde más se sobrecarga el ataque, pero, con alternativas, pues uno de los dos podía romper el esquema.



Con la novedad del nacido en Buenaventura, las cosas han cambiado para este 2022. La lesión de Román, que apenas se viene reintegrando a trabajos, complican el panorama. Guerra, Gómez y Rengifo son los llamados a ocupar la parte de ataque por ese sector. El mismo Alberto Gamero reconoció la preocupación que eso puede generar, teniendo en cuenta que son jugadores jóvenes, con proyección, pero que siguen cometiendo errores en ciertos conceptos tácticos y teóricos, para poder aprovechar al máximo sus capacidades.



Agregando a lo anterior, Perlaza no proporciona las mismas facetas que Román. El cartagenero es un jugador que puede proporcionar proyección por la línea. Sin embargo, en ocasiones, se le ve colgado en el retroceso al sector defensivo, además, no puede emular una de las virtudes de Román, que además, se ha vuelto uno de los preceptos tácticos y en ataque que exige Alberto Gamero; que los laterales se interioricen y pasen a ocupar posiciones de volantes en ataque.



Por eso, en lo que va del 2022, la zona que ha sido más explotada por parte de Gamero ha sido el sector izquierdo. Bertel y Daniel Ruiz, en asociación con David Macallister Silva, se convirtieron en el motor de ataque y generación. Y es que la influencia de los zurdos es innegable, en los mapas de calor de los azules, del inicio de campeonato, se evidencia la sobrecarga de dicha zona para atacar, dejando el sector derecho sin explotar de la forma deseada.



Pero no precisamente es por la diferencia en los laterales, pues los dos intentan proyectarse. El sector derecho azul ha sufrido, pues Perlaza no ha encontrado esa hegemonía con Gómez o Guerra, que se transformaron en los habituales de este sector. Ambos llevan un porcentaje elevado en el ataque, en precisión de pases en campo contrario (73% y 70% respectivamente) además de tratar de pegarse a la línea del campo para ganar amplitud.



Millonarios deberá buscar alternativas, teniendo en cuenta que en casa no puede ceder más puntos. El partido contra Unión Magdalena será fundamental para que el cuadro de Gamero pueda ganar y sacudirse de los tres partidos sin victorias.