Alberto Gamero: ‘este equipo tiene el espíritu para salir a ganar’

Millonarios logró un importante triunfo contra Alianza Petrolera, teniendo en cuenta los puntos perdidos contra América. El 3 a 0 mostró la actitud de los azules para ir por el triunfo. Alberto Gamero, técnico de los azules, habló de lo que dejó el triunfo contra los barranqueños.

Balance del triunfo: un partido bueno. Quizás en los últimos 15 minutos del primer tiempo manifesté que nos tomaron la pelota, manejaron el partido. Teníamos que ser más constantes en tenerla, a veces vamos ganando, la gente lo pide y querían que fuéramos para adelante. Tenemos que darle trámite circulándola, para que nos presionen y poder atacarlos. Tuvimos la tranquilidad y paciencia para llegar. Cometimos errores, tuvieron dos llegadas que nos pudieron perjudicar, hay que corregir. Muchas cosas me gustaron, veníamos con el sinsabor de lo que pasó contra América.



Tengo una camada de jugadores que quieren sacar esto adelante y que el equipo pelee el título. Feliz con este grupo y espero que tengan esa recompensa de poder llegar nuevamente a una final.



Cosas por corregir en el funcionamiento: quedan reparos, nosotros regalamos la pelota por pasajes. Las contras de ellos fueron peligrosas. En lo ofensivo hay que mejorar, llegamos tres o cuatro veces para hacer un par de goles más. Uno todos los días aprende, ganamos con comodidad y buen funcionamiento, hay que corregir los errores.



Imprecisiones en el tramo final de la finalización: llegábamos pero no concretábamos, podía ser más abultado el resultado. Me gusta la idea de siempre salir jugando, hacer posesión, de jugar bien y tener volumen ofensivo. A pesar de que ganamos 3 a 0, se cometieron errores. Vamos en crecimiento y nos tranquiliza la victoria. El partido del domingo será primordial para nosotros.



Actitud del equipo: este equipo tiene espíritu de sobresalir, de ganar. El partido pasado tuvimos errores y nos cobraron. Siempre estamos peleando los primeros lugares y con el deseo de pelear. Este triunfo nos debe tranquilizar. Tenemos cuatro partidos duros para poder llegar nuevamente a la final.



Partido contra Tolima: tenemos cuatro partidos, todavía. Siempre miramos el que viene, es en Ibagué. Es primordial para soñar y sumar, tenemos dos días para diseñar el juego allá. Cuando Fernando salió lo felicité, que es el goleador del fútbol colombiano. Él se brinda y se mata por el equipo, ojala se pueda sostener en esa racha.



Trabajo para salir a atacar: este equipo es intenso, desde que salimos lo buscamos. La idea era salir a hacer un gol, administrar y buscar el otro. Por momentos regalamos la pelota pero también lo hicimos bien. En cada partido tenemos dificultades, las sobrepasamos. Hoy las complicaciones las acertamos. Vi al equipo con la intención de salir a arroyar al rival.