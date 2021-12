¡Primer objetivo! Millonarios se aseguró en la Copa Libertadores 2022

Millonarios sigue soñando con la final de la Liga BetPlay, pues el triunfo contra Alianza Petrolera lo deja con opciones de meterse a la final, además, todo depende de lo que ocurra entre América y Tolima, compromiso que fue suspendido por las condiciones climáticas. El tanto de David Silva no solo suma para los cuadrangulares, sino también, para lo que será la tabla de reclasificación.

Y es que, pase lo que pase en lo que resta de Liga, los embajadores ya aseguraron su lugar en la Copa Libertadores. La victoria en el Daniel Villa Zapata les permitió llegar a 85 unidades en el 2021. Ahora, solo falta definir qué cupo ocupará, teniendo en cuenta que es segundo en reclasificación, además, Tolima es primero, pero ya tiene su cupo seguro y Nacional igual, por ganar la Copa.



Millonarios terminaría en fase de grupos del certamen de las siguientes formas: si es campeón de la Liga BetPlay 2021-II, irá como Colombia 2. Pero, si no llega a la final, deberá esperar que el clasificado sea Deportes Tolima y sea bicampeón, por lo que liberaría ese cupo directo a dicha para el mejor ubicado en reclasificación, no campeón y no tenga su pase confirmado en la fase previa.



¿Por qué Nacional no se lleva el cupo de reclasificación? Los verdolagas ya tienen su cupo como Colombia 4, tras ganar la Copa BetPlay. Solo les quedaba ser campeones de Liga para ir directamente a fase de grupos, pero, quedaron eliminados. Ahora, Millonarios ocupará el cupo de las fases previas si no es campeón, agregándole que el Cali sea el que se lleve el título.



Los azules ajustarán su participación número 18 en el certamen, el cual no disputan desde el 2018, cuando quedaron terceros en la fase de grupos, lo que los dejó en zona de Copa Sudamericana.