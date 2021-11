Alberto Gamero no se olvidó de Arango: habló de su convocatoria

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló de lo que será el partido contra Deportes Tolima, este domingo 7 de noviembre, en el estadio Manuel Murillo Toro. Destacó las virtudes del rival, analizando su juego y dónde pueden hacer daño. Además del buen ritmo de juego que le dan algunos árbitros a la competición y de la convocatoria de Cristian Arango a la Selección Colombia.

Convocatoria de Cristian Arango a la Selección Colombia: satisfacción, porque no solo lo viene haciendo bien ahora, sino desde el año pasado. Muestra cosas interesantes. Hoy está como mediapunta, no como diez clásico, está detrás del nueve. Puede aportar goles, sociedad y que aprendió a hacer el sacrificio cuando no se tiene el balón. Es importante y que esté feliz, como lo ha manifestado y que le dé una satisfacción no solo a los hinchas de Millonarios sino a todos los colombianos.



Fortalezas del Tolima: es un equipo que viene con una idea y modelo de juego, los jugadores se conocen a medida que pasan los partidos. Es un duelo donde hay que tener tranquilidad para circular el balón, intentar quitarles la pelota. Hay que tener cuidado con las transiciones, son rápidos por los costados, con Plata, Estupiñán, juegan a la contra. Son fuertes a favor y en contra en la pelota quieta. Hemos hecho énfasis en esta semana en esos aspectos.



Cómo hacerle daño al equipo que menos goles ha recibido en Liga: son espacios que debemos encontrar, no que nos los den. Se agrupan bien, hay que ensancharles la cancha, tenemos que ser más fuertes que ellos. Hacerles daño por ese sector, triangular y hacer paredes por dentro. Tolima se defiende bien, no da espacios con su 4-4, no hay que acumular tanta gente en ataque, es llegarles. Intentar no hacer un equipo corto, sino más largo, que a ellos no les gusta.



Factores de concentración a mejorar en Millonarios: ganando, empatando o perdiendo, hay que corregir. Estamos trabajando en el ritmo de juego y partido, en cada confrontación. No pararlo tanto. Las desconcentraciones que hemos tenido por duelo nos han costado mucho, saber que el duelo se va a los 96 minutos. Eso lo hemos corregido con los doctores y psicólogos. Pese a que somos el segundo equipo con más goles de Colombia, tenemos que mejorar en lo ofensivo, creamos más de lo que hacemos. Deberíamos tener más goles. Ataque y defensa, hay que corregir.



Posible bajón de cara a cuadrangulares: creo que nosotros por perder dos duelos, no estamos en una curva descendente. El fútbol es hacer un gol más que el oponente, caso de los duelos anteriores. Pero por eso no quiere decir que hayamos jugado mal. Estamos corrigiendo en la concentración, en lo ofensivo, donde llegamos y no concretamos. El equipo está fuerte, tenemos una clasificación asegurada, pero queremos conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a cuadrangulares fuertes.



Juego físico contra Tolima y manejo de las amarillas: hay jugadores que tienen amarillas, como el caso de Vega y Uribe, Vargas entra limpio. Hay otros con tres, pero les he manifestado que con esas puede empezarse el cuadrangular, intentar que no se las saquen. Luego de Tolima, queda Alianza y Nacional, son partidos para que paguen amarillas. Hay que intentar tener la mayor cantidad de jugadores disponibles para esos dos duelos que faltan.



Con cuatro o con tres tenemos que entrar a la cancha, no pensando en eso, como un duelo normal. Si se da para la quinta tarjeta, que se dé. Pero intentaremos que contra Alianza los que tengan cuatro, que las paguen. Para el duelo contra Nacional también, pero los de cuatro esperamos tenerlos contra Nacional y limpios en cuadrangulares.



Trabajo específico contra Tolima: hemos hecho énfasis en la parte psicológica, mental y de concentración. Hay duelos que se pierden por algo ingenuo, así pasó con Equidad. Llegamos y no la metimos, ellos se pararon bien. Cuando lleguemos, toca concretar. Y si no nos llegan, que no nos anoten, así sea poco. Cada partido se aprende, se ven errores y hay que corregir. Contra Tolima no se pueden cometer errores, hay que disputarlo con responsabilidad e inteligencia.



Manejo del arbitraje: yo siempre he dicho, me preocupa lo que hacen mis jugadores, que se estén dejando expulsar por pelear, dejándose llevar del contrario. O a veces agredir porque respondió el otro. Necesito minutos, juegos, constancia y ritmo. He visto buenos arbitrajes, donde no hay tanta falta, son normales.



Es lo que queremos. He visto partidos especialmente con Wilmar Roldán. Dan mucho ritmo de juego y es enseñanza para todos. No meternos con el trabajo de ellos y buscando que sigan dando continuidad. Les he puesto ejemplo de que no me meto con ellos, para que tomen ejemplo y no se dejen expulsar.