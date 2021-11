Alberto Gamero: ratificó a Ruiz y cuándo se integrará Álvaro Montero

Alberto Gamero reveló parte de sus cartas y los que estarán disponibles para enfrentar a Alianza Petrolera, en el juego correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor. El estratega habló en rueda de prensa sobre las novedades que pueden tener, teniendo en cuenta los sancionados y ausentes por lesión. Además, tocó el tema de Álvaro Montero, buscando que se incorpore antes de tiempo para que conozca un poco del trabajo y el entorno de Millonarios.

Ratificación de Esteban Ruiz en el arco y plan para Álvaro Montero: no tengo dudas, no las tenemos. Hay seguridad en ellos. Se han cometido errores, como todos. Confiamos en los tres porteros. El hecho que hayamos conseguido a Montero para el año entrante, no quiere decir que haga falta. Acá estamos pensando en cosas grandes para el otro año. Hoy está jugando Ruiz, así le hayan hecho tres tantos, no tuvo errores para decir, no se los vi. Hasta ahora, es el que jugará el domingo. El que juegue tendrá la confianza de nosotros. Tenemos 10 partidos por delante, yendo a la final. Hay opciones de que el que entre, responda.



En el caso de Montero, tiene periodo de vacaciones. Estamos evaluando y haciendo el desarrollo para él y venga a hacer la pretemporada. Que venga unos días antes, conozca el entorno, la institución, al 90% de sus compañeros y vea el trabajo. Vamos a ver si hay esa posibilidad. Comienza contrato con nosotros el año entrante. Buscaremos esa opción.



Recuperación de la confianza para el duelo contra Alianza: la confianza la tenemos, hemos perdido tres juegos. Hemos cometido errores de concentración, nos ha costado. No veo al equipo con el ánimo bajo, con intención de mejorar y superarse. Un equipo no puede estar con el ánimo bajo cuando se está clasificado, peleando un cupo a Libertadores. Ojala contra Alianza retomemos el camino ganador.



Jugadores con los que puede contar: ya conocido lo de Uribe y Vega, que tienen fecha de sanción, Vargas está con Costa Rica. Bertel salió con molestias, estamos pendientes si está o no. De resto están todos disponibles para el domingo.



Balance de la posesión del balón y los goles: a nosotros nos gusta tener el balón, en los partidos que hemos perdido, ganamos en posesión. Son perdidos por las desconcentraciones. Tener la idea, nuestro modelo de tener la esférica, no lo vamos a dejar de lado. Hay equipos que nos tienen más la pelota y ganamos. Buscaremos tener más el control, si lo tenemos, tenemos la pelota y controlamos el partido. Hay que corregir y mejorar, en cuanto tengamos opciones, tenemos que ser certeros y cometer menos errores atrás. Es un equipo que cada día quiere mejorar.



Llegar con presión para los cuadrangulares: el semestre pasado no entramos como favoritos, llegamos a la final. Ahora tenemos un favoritismo mayor, hay que asumir la responsabilidad. Tenemos con qué pelear el título, no evadimos la responsabilidad y el grupo lo sabe. NO siempre cuando se pierde, todo es malo. Hay partido donde no se pierde, pero no se es superior. El segundo tiempo en Ibagué muestra capacidad, idea y ganas de pelear el torneo. Nosotros estamos convencidos que tenemos equipo para pelear el título hasta el último minuto.



Sancionados: nosotros tenemos necesidades en todos los partidos, la obligación es ganar. Más cuando van tres juegos sin ganar. Pero aparte, tenemos que valorar y pensar en por qué estamos segundos hoy. Hay que valorarle al grupo porque están ahí, pese a no conseguir puntos en tres fechas. Tenemos que plasmar todo eso en la cancha. Los veo motivados, metidos en la responsabilidad.



Tenemos un duelo contra Nacional y la idea es que el equipo entre con cero sancionados. Hay que analizar el grupo que jugará los cuadrangulares. Hay que mirar que contra Nacional, tengamos el grupo completo y sin sanciones.