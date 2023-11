¿Se recuperarán a tiempo lesionados de Millonarios? En vilo por Copa

Millonarios ganó un partido, más bien una batalla, contra América de Cali en el estadio El Campín por 2-1, un duelo épico por la lluvia, por la remontada y por el liderato que representó en el cuadrangular B de la Liga Betplay II 2023, punta que comparte con DIM.

Pero al mismo tiempo que terminaban los jugadores de ducharse y aún sin recuperarse del esfuerzo en El Campín, la operación Copa Betplay echó a andar. La duda es con quiénes.



El duelo de ida la final terminó 1-1 y por eso el azul tendrá que ir este jueves al Atanasio Girardot con la afición en contra para decidir el título. Y aquí es donde empiezan las preocupaciones por las lesiones.



El propio técnico Alberto Gamero reconoció que hay dudas importantes, empezando por Andrés Llinás: “hablé con el doctor y me dijo que es simplemente una carga muscular. No vamos a tener problemas con él para el día jueves”, declaró en rueda de prensa. Alivio número uno.



Después todo son preguntas. "Millonarios FC informa que Juan Carlos Pereira presenta una contractura en isquiotibiales de su pierna derecha, razón por la cual no está disponible para el juego vs. América. El jugador ya trabaja en su recuperación”, dijo el club minutos antes del duelo de este domingo contra América. No hay certeza sobre el tiempo de recuperación pero hay optimismo.



Es el mismo caso de Sander Navarro, baja en los últimos partidos de Liga y el de Copa, pero, al parecer, habilitado para este jueves.



“Jugadores al 100% no van a estar terminando los torneos, van a tener un porcentaje menos de lo normal, pero yo confío en ellos. Cuando las cosas salen bien el cansancio desaparece”, concluyó Gamero.