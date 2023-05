Millonarios en debuts de cuadrangulares: ¿Cómo le ha ido?

Millonarios terminó la fase regular de Liga BetPlay 2023-I siendo cabeza de grupo y con el ítem de punto invisible logra posicionarse como el máximo favorito a conseguir el cupo a la gran final de este primer semestre.

Sin embargo, el cuadro embajador tendrá que demostrar contra los mejores clasificados que haber cabalgado todo el campeonato en los primeros lugares no fue una casualidad y en el cuadrangular B buscará derrotar a grandes rivales como América, Medellín y Chicó, equipos que fueron también protagonistas y sueñan con el mismo objetivo tras comenzar de ceros.



Una de las tareas que tendrá Millonarios es en primer lugar comenzar ganando, pues así sacaría ya una leve ventaja con el punto invisible en su poder, por lo que perder no está entre los planes y en caso de que sea negativo, el panorama no sería alentador, pues ceder en instancias definitivas es condenarse a ganar obligatoriamente los juegos restantes.



Millonarios en los últimos dos cuadrangulares, ha tenido buenos rendimientos, aunque el conjunto de Alberto Gamero no ha logrado en ninguna ocasión, pues ha empatado una y en la otra ha perdido. Precisamente en 2021 el embajador terminó perdiendo con América de visitante en fecha 1 de las finales (2-1), mismo rival con el que hoy comparte grupo.



En 2022 el conjunto embajador estuvo cerca de llegar a la final, pero terminó con empate 1-1 frete a Santa Fe en la primera jornada de cuadrangular y en últimas terminaron perdiendo la opción de ir a la final, pues el que terminó aprovechando fue Deportivo Pereira.



Por ahora, Millonarios llega más sólido que en aquellas dos últimas temporadas desde que se vuelven a disputar cuadrangulares y esperan contra DIM sumar tres puntos para comenzar con pie derecho su participación en las finales.