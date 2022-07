Millonarios enfureció a sus hinchas: amargo debut en Liga contra Pasto

Millonarios FC no pudo darle una alegría a su afición en el partido debut de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, pues no pasó del empate 1-1 contra el Deportivo Pasto en el estadio El Campín, en juego de la fecha 1 del segundo campeonato del año.



El equipo de Alberto Gamero enfureció a la afición albiazul, que desde que llegó al estadio se hizo escuchar, protestando la falta de fichajes para este semestre, en cantidad y calidad. Así, los que verdaderamente ‘le sacaron la piedra’ a los hinchas no fueron los futbolistas y el entrenador: las cosas son contra Enrique Camacho y Gustavo Serpa, presidente y máximo accionista del club Azul y Blanco.



En el primer tiempo, el embajador, fiel a su costumbre, dominó el juego y jugó más tiempo en campo del rival. A los 34 minutos llegó el premio para el local: buena jugada colectiva y primer gol de Luis Carlos Ruiz, fichaje en ataque, para el 1-0.



Sin embargo, en la segunda parte Millonarios fue un equipo descuadernado: sin dinámica ni alta presión; sin ideas y con nervios; y con errores que le costaron el triunfo.



A los 60 minutos, error en el regreso defensivo, hueco espantoso en el azul, y gol de Facundo Boné para el 1-1 pastuso: un gol histórico, pues fue el mil de la historia del equipo volcánico en Primera División.



Millonarios no pudo descifrar la defensiva del rival y solo sumó un punto en su estreno en la Liga II. Al final del partido, cánticos de protesta de los aficionados, que mostraron su furia por la falta de caras nuevas en el embajador.