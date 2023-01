¿Será azul? Realidad sobre interés de Millonarios en Santiago Arias

Santiago Arias está en el mercado de fichajes y busca una nueva oportunidad tras años de mala fortuna, después de la grave lesión de tobillo que sufrió con la Selección Colombia.

Y aunque su preferencia estaría en el fútbol del exterior, un rumor hizo carrera en los últimos días, infortunadamente sin mayor fundamento.



El lateral derecho, según versiones de prensa, habría sido ofrecido a Millonarios, lo que marcaría su regreso a la Liga Betplay y a Bogotá (jugó en La Equidad). Pero con el paso de las horas esa idea perdió fuerza.



El periodista Diego Rueda explicó en El Vbar de Caracol Radio que el antioqueño no solo no fue ofrecido, como se aeguró, sino que no es un objetivo del club azul: "De fuente oficial nos han dicho que es falso. Nadie ha ofrecido a Santiago Arias a Millonarios y en caso de que lo ofrecieran no hay interés por él", dijo.



Santiago Arias cumplirá 31 años al parecer sin definir su futuro, que fue de más a menos tras las cesiones a Bayer Leverkusen y a Granada y acabó en una salida por mutuo acuerdo del Atlético de Madrid.