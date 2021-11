Ruíz salvó la hecatombe embajadora: Tolima goleaba y terminó sufriendo

En la jornada 18 de la Liga BetPlay 2021-II, Deportes Tolima recibió en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a Millonarios. Duelo vital pensando en ser cabeza de serie en los cuadrangulares finales.

La primera parte fue un baile de antología del dueño de casa. Asomó a los nueve minutos con un remate lejano a ras de Daniel Cataño que Esteban Ruíz controló en dos tiempos. Así empezaba la terrible noche del guardameta. Millos respondió a los 15' con una contra encabezada por Mackalister Silva que terminó en un remate mordido de Harrison Mojica a las manos del golero William Cuesta.



Poco a poco el Tolima aprovechó la gran debilidad del rival: las espaldas de los laterales. Al 19' lo tuvo Juan Fernando Caicedo, luego de un terrible control de Omar Bertel por izquierda que el delantero pijao no pudo concretar. Fue un aviso para lo que llegaría dos minutos después.



Otro pase profundo por la banda de Bertel, esta vez controlado por Anderson Plata. El ex-Santa Fe ganó la línea de fondo ante la indecisión de Ruíz, mandó un centro raso que Omar Albornoz definió en el segundo palo.



Y la misma estrategia funcionó al 27'. Albornoz esta vez se vistió de asistidor por zona izquierda, ganó la línea e intentó el mismo pase raso, pero Ruíz cortó, dejó un rebote muerto en el área chica y Jeison Angulo no perdonó. A los problemas por las bandas se le sumó la terrible noche del guardameta embajador.



Los capitalinos por poco descuentan al minuto 34 apelando a la misma táctica del pijao. Emerson Rodríguez ganó por izquierda, mandó un pase atrás y Elvis Perlaza, sin marca alguna, remató con fotaleza, pero su disparo se iba desviado. La efectividad, por el suelo.



Y como los goles que no se hacen en un arco se terminan sufriendo en el propio, Sergio Mosquera, el capitán, sentenció la historia. Avisó al 38' con un tiro libre potente que se fue ligeramente desviado y tres minutos después amplió la diferencia ganándole la posición a Andrés Murillo y definiendo de cabeza.

Para la segunda parte, Alberto Gamero decidió mandar de arranque a Daniel Ruíz en lugar de Harrison Mojica. Buscaba con ello mayor manejo y asocio con Mackalister. Pero el Tolima fue quien volvió a asustar. Plata soltó un cabezazo tras un tiro de esquina que pasó rozando el vertical derecho del arquero albiazul.



Eso sí, el ingreso del joven bogotano le dio un aire fresco al equipo. Desde la banda se fue tirando al centro para apoyar en la creación y justo en una de esas le salió una buena asistencia para Silva que no pudo finiquitar.



Con el transcurrir de los minutos, Millonarios pudo adueñarse del balón y las acciones, mientras Tolima intentaba darle trámite, cortar cuando lo necesitase y salir en rápidos contragolpes. No había afán.



Al 67', Gamero movió el banco y cambió el módulo. Salieron Bertel y Rivaldo, ingresaron Breiner Paz y Yuber Quiñones. Con ello, Murillo Segura se ocupó de la banda izquierda mientras Paz compartía la zaga con Vargas. E inmediatamente después de las sustituciones, Ruíz, de tiro libre, estrelló un balón en el palo.



Hernán Torres movió piezas también. Sacó a Cataño para darle paso a Guillermo Celis y así reforzar el mediocampo. Después refrescó la banda con el ingreso de Andrey Estupiñán por Albornoz.



Cuatro minutos después, Cuesta evacuó un balón de manera sensacional, luego de un cabezazo contra el césped de Uribe. Por lo pronto se mantenía el cero en el pórtico local.



Y al 77', el azul tuvo premio. Error de Cuesta en salida tras un tiro de esquina, Daniel Giraldo cabeceó en el borde del área y Uribe la bajó de pecho y tiró una tijera espectacular para el descuento. Una ráfaga de ilusión para la visita.



Ambos entrenadores movieron piezas. En Tolima ingresó el paraguayo Gustavo Adrián Ramírez por Caicedo, en Millonarios entraron Jorge Rengifo y Ricardo Márquez por Uribe y Mackalister.



El fuego de la ilusión se reavivó al 84' de la mano de Daniel Ruíz. El ex-Fortaleza tiró una elástica por la izquierda, jugó con Yuber y el canterano soltó un zurdazo potente que se coló contra el palo izquierdo.



El empuje embajador continuó hasta los últimos minutos, pero Tolima echó al congelador el partido controlando el tiempo en el complemento. Al final fue victoria 3-2 del cuadro comandado por Hernán Torres que iguala a Millonarios con 32 unidades, pero pierde la segunda casilla por diferencia de gol.