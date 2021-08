Gamero: ‘Lo de Mojica ha sido importante, va agarrando ritmo’

Millonarios logró un importante triunfo en Manizales contra Once Caldas por dos tantos. El técnico azul, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa, acerca de lo que le gustó de sus dirigidos “Millonarios de a poco va adquiriendo cosas, van entendiendo los circuitos y lo que queremos. A medida que pasan los partidos, veo un equipo sólido. Hoy cometimos errores en lo defensivo, eso toca corregirlo. La línea por momentos estaba abierta, tenemos que mejorar eso. Pero el trabajo que vienen haciendo es bueno. Venimos a buscar los partidos, a hacer el fútbol, a divertirse, hay cosas buenas y por mejorar”.

Destacó el nivel que vienen mostrando en la cancha, con el valor agregado de los conceptos adquiridos y plasmados “Me deja tranquilo que el equipo hace posesión de balón, hemos analizado los tres partidos y han hecho 600 o 700 pases. Es una posesión progresiva, eso me tiene tranquilo. Salen con mentalidad de ganar. El inicio de juego es bueno, pero hay que mejorarlo. La presión alta me deja tranquilo, es importante para nosotros porque generamos desconfianza al rival”.



Asimismo, enfatizó en aquellas equivocaciones en zona defensiva “Nosotros hablamos cuando vemos errores. En el primer tiempo corregimos que la defensa quedaba abierta, cuando intentábamos iniciar el juego, perdíamos. No éramos claros en salida. Si dábamos un pase lejano, errábamos”.



Destacó no solo lo colectivo, sino el nivel de algunos de sus dirigidos “Lo de Mojica ha sido importante, está cogiendo ritmo, más atrevido con el balón. Se junta más con Silva y Uribe. El trabajo de Perlaza me gusta, tiene la cancha para jugar y darle posesión del balón. Está profundizando para lanzar centros. Cada día que pasa hay que corregir, pero hay cosas buenas. Lo de Román, Llinás y Vargas fue bueno. Vamos compenetrando un equipo que se vaya ajustando a lo que queremos y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles”.



Concluyó con un breve mensaje, de cara al clásico del sábado contra Santa Fe “Le pido a la hinchada que aún estamos en una pandemia, con condiciones de bioseguridad. Que vayan en paz. Los que vayan al estadio, que vayan a disfrutar, pero con cuidado”.