Lo que faltaba: Millonarios tiene otra baja durísima por lesión

Semana complicada para Millonarios, en la previa del duelo definitivo por los cuartos de final contra el América de Cali. A pesar de sacar una valiosa ventaja en el Pascual Guerrero (victoria 1-2), los últimos días han traído consigo pésimas noticias.

​

A las ausencias confirmadas de Juan Pablo Vargas (lesión) y Emerson Rodríguez (sanción), otro dolor de cabeza le llegó al entrenador Alberto Gamero.

Según informó el periodista Daniel Pérez en Win Sports, David Mackalister Silva no se pudo recuperar de la molestia muscular sufrida durante el duelo de ida y por ello no estará disponible para este sábado.



Justamente al respecto, Gamero había dicho hace un par de días que su capitán estaba en observación, este jueves aseguró en rueda de prensa que estaba en el departamento médico y horas más tarde trascendió que no podría jugar la vuelta.

​

​Con ello, Millonarios pierde a su líder y generador de juego en la mitad del terreno. En este orden de ideas, su reemplazo podría ser Daniel Ruíz, que no ha sido tenido en cuenta en los últimos dos partidos, o Juan Carlos Pereira, quien se recuperó al 100% de su lesión.



Vale la pena recordar que Mackalister ya se había perdido tres partidos de la fase regular por inconvenientes físicos (Águilas-Bucaramanga-América).