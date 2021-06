Golazo en la final; revelación de Millonarios: así es Daniel Ruiz

Millonarios perdió la final de la Liga BetPlay contra Deportes Tolima, pero dejó varios puntos para destacar durante el primer semestre del 2021. Uno de ellos es el de los jóvenes, y es que, después de un 2020 difícil en materia deportiva, fueron estos talentos los que comandaron el renacer del equipo embajador.

Si bien no es de la cantera, uno de los juveniles que fue revelación y protagonista de la buena campaña del elenco capitalino fue Daniel Ruiz. El volante ofensivo, de 19 años, llegó como refuerzo para el 2021 y, apunta de sacrificio y talento, logró ganarse un cupo en la formación titular de Alberto Gamero. De hecho, Ruiz fue titular en los dos juegos finales contra Tolima y fue el autor del golazo que abrió el marcador en El Campín en el partido de vuelta.

Javier Ruiz es su papá, y como buen padre, está contento y orgulloso por el buen momento que atraviesa su hijo a pesar de no conseguir el título de Liga.



Javier describe a Daniel como un muchacho 'muy centrado, sonriente y tranquilo', que a veces se cree que pasa por antipático porque es muy callado. Dice que le gusta trabajar y entrenarse en la casa para seguir creciendo como jugador; también comparte con sus amigos con los que juega Play Station, uno de los hobbies que tiene este futbolista que ha deslumbrado en su primera campaña en primera división.



"Siempre hablamos que hay que mejorar cosas, trabaja en las noches en su parte física porque hay que progresar. Le he metido en la cabeza ser un profesional como Ronaldo. Si uno quiere ser más grande en la vida tiene que trabajar para lograrlo. Se deja hablar, es una persona muy receptiva,", dijo Javier en un diálogo con FUTBOLRED.



Llegar a Millonarios fue un sueño para Daniel y toda la familia, pues pasar de Fortaleza, equipo de la B, a uno de los clubes más grandes del país, no es un pan de cada día.



"Fue una bendición cuando a nosotros nos dicen que Millonarios está interesado y que le estaban haciendo un seguimiento desde el torneo sub-20 en el que les hizo goles con Fortaleza. Un pelado de 19 años, ir a un equipo tan grande como Millonarios, es una motivación muy grande. Daniel lo tomó muy bien porque sabe que es un gran paso."



"Gracias a Dios se le dieron las cosas. Fue más rápido de lo que nos esperábamos, terminó jugando bien, con personalidad y haciendo un golazo en la final, eso no es fácil a su edad".



Con respecto al golazo en la final contra Tolima, está la duda si Daniel pateó al arco o tiró a centrar, pero qué mejor palabra que la del papá para responder a esa acción compleja que, al fin y al cabo, fue celebrada hasta más no poder por los hinchas del embajador.



"Yo he viajado con él desde los 12 años con la Selección Bogotá, campamentos en el exterior, y él siempre ha tenido una pegada muy buena. Él no le mete 'rosca' al balón, sino que saca un disparo seco... Con Bogotá, Dinhos y con Fortaleza hizo muchos goles desde lejos, siempre la ubica bien".



Tras perder la final, Javier aseguró que Daniel y el grupo en general 'está triste porque habían trabajado muy fuerte para conseguir el objetivo', pero también destaca que hay una buena sensación en su hijo al ver que la 'hinchada los ha respaldado en todo momento'.



Daniel recibió otra buena nueva y es que fue convocado a un nuevo microciclo con la Selección Colombia sub-20, una noticia que no deja de generar alegría en él y su familia, en medio de la melancolía por quedarse con el subcampeonato.



'Daniel está muy feliz porque él luchó mucho para llegar ahí. Está motivado. Nos avisó de la convocatoria días atrás y estamos muy felices. Hay que seguir trabajando".



Sobre el futuro de Daniel en la institución azul, Javier aseguró que Millonarios tiene la primera opción de compra en diciembre ya que su hijo está como jugador a préstamo y será el equipo embajador el que tome la decisión de mantener en sus filas a uno de los cracks que ha dejado este primer semestre del 2021 del fútbol profesional colombiano.