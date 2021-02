Cuerpo médico de Millonarios se defendió: situación de Román aclarada

En medio de una oleada de críticas, el cuerpo médico de Millonarios, en voz de Catalina Chica, se refirió sobre los continuos señalamientos en su contra y aclaró todo tipo de dudas sobre el caso Andrés Felipe Román.



En diálogo con el diario Semana, la deportóloga, que lleva trabajando seis años en el club, dio un balance detallado sobre cómo se procede médicamente con el grupo de futbolistas en pretemporada y detalló en todo lo que ha ocurrido con Román.

En territorio argentino, al lateral derecho se le diagnosticó miocardiopatía hipertrófica, situación que podría derivar una muerte súbita, pero en Colombia, tras varios exámenes en la Clínica Shaio, pudo conocerse que se trata de una condición propia de los deportistas llamada “corazón de atleta”.

Así las cosas, Chica expresó que al iniciar cada temporada “el DCARF realiza examen médico deportivo (formato FIFA), valoración por ortopedia (formato FIFA), fisioterapia realiza FMS, Y-test, bunkie test, sit and reach, y RM isquios y cuadriceps, nutrición determina composición corporal y hábitos alimentarios (emite plan alimentario individual), psicología realiza par_p1, PIPG, TeaR y entrevista”.

Respecto al tema cardiológico, “anualmente se les hace electrocardiograma, ecocardiograma y valoración, y análisis por cardiograma especializado a todo el plantel de jugadores”. Así pues, la situación del lateral bogotano tomó por sorpresa a todos porque, según la doctora, a él “se le han realizado cuatro valoraciones cardiológicas desde que es jugador del plantel del equipo profesional”.

​En este orden de ideas prefirió no dar su opinión sobre las valoraciones hechas por Boca Juniors, pero si precisó en que los exámenes hechos en la Shaio “coinciden con los tomados en los años previos en Colombia”.



También mencionó que para diagnosticar una miocardiopatía hipertrófica “se requiere más que una ecografía o un electrocardiograma”, exámenes que ya se están adelantando. Justamente por eso, el cuerpo médico decidió también realizarle al futbolista “un examen genético específico para genes relacionados la cardiomiopatía hipertrófica” en Alemania.



Con lo que se tiene hasta el momento, el “corazón de atleta” surge como la principal opción, “pero se requiere confirmar” y por ello Román deberá detener su entrenamiento de alto rendimiento “con fines diagnósticos... no es un tratamiento”.



Basado en lo anterior, y en caso de que pueda seguir jugando con total normalidad, Andrés Felipe Román estaría a disposición del cuerpo técnico para el segundo semestre. “Terminaría el proceso de desacondicionamiento controlado en mayo, tiempo justo para trabajar con el preparador físico el reacondicionamiento y adaptación e iniciar pretemporada con el grupo en julio”.

Por último, Catalina Chica respondió a las críticas afirmando que Millonarios “tiene uno de los departamentos mejor formados y más completos del fútbol Colombiano”, está completamente “tranquila” por el trabajo que ha hecho y es consciente de que cada detalle se hace “basado en los más altos niveles científicos y fisiológicos”.

​“Cuando me preguntan cómo me siento mi respuesta es: sorprendida... No entendemos por qué tanta acusación y cuestionamiento. Será porque es Millonarios FC, o será porque soy la única mujer médica en un equipo profesional masculino del nivel de Millonarios, y eso, aún, produce desagrado en algunas personas”, conclutó.