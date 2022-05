El dato que consuela a Gamero por baja de Vega: así rinden sustitutos

Nadie es responsable de una lesión, no hay manera de evitarlas, no es más que obra del mismísimo infortunio.

Pero en Millonarios siguen sin entender, cómo es que siempre, cuando vienen las definiciones en la Liga Betplay, se cae una ficha esencial del esquema y hay que echar mano de soluciones de urgencia. Pasó con Christian 'Chicho' Arango en su momento, con Fernando Uribe apenas en la última campaña y ahora, tristemente, con Stiven Vega.



El talentoso mediocampista azul, uno de los indiscutibles de Alberto Gamero, sufrió una alteración del injerto del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido contra Pereira y, aunque se pensó que podría recuperarse en un mes, las noticias fueron desalentadoras: su recuperación se extenderá por un mínimo de ocho meses, con lo cual habrá que esperar hasta febrero de 2023 para volver a verlo en acción.



Pero las finales igual están por comenzar y, como en el pasado, hay que pensar en alternativas confiables. Y en eso trabaja, felizmente con buenos resultados el DT Gamero.



En el último partido contra Tolima se aseguraron ambos como punteros de la Liga Betplay, con lo cual el duelo contra Alianza Petrolera por la fecha 20, en Bogotá, servirá para aliviar cargas y probar opciones.



Pero también dejó dos buenas noticias: Juan Pereira y Larry Vásquez. El primero fue el mejor en recuperaciones (10), en duelos ganados (6) y su reconocida pegada de media distancia se intentó tres veces, según datos de Colombia Analytics.

Juan Pereira entre todos los jugadores de Millonarios vs Tolima:



➜ 1= en recuperaciones [10].

➜ 1° en duelos ganados [6].

➜ 1° en regates completados [3].

➜ 2° en pases precisos [55, 87%].

➜ 2= en pases largos acertados [4].

➜ 3° en tiros [3].



Y la otra opción en el medio campo, Vásquez, el que ha hecho muy buena dupla con el propio Vega y casi ha cumplido con su rol en el campo, tampoco se queda atrás: fue el mejor en en pases precisos [71, 93 por ciento], el primero en pases a campo contrario (42) y fue el tercero en recuperaciones (3).

Larry Vásquez entre todos los jugadores de Millonarios vs Tolima:



➜ 1° en pases precisos [71, 93%].

➜ 1° en pases a campo contrario [42].

➜ 2= en duelos ganados [5].

➜ 2= en regates completados [2].

➜ 3° en recuperaciones [8].

Las sensaciones son favorables en medio del pesar de no contar con Vega, pero puede ser una motivación para quienes están disponibles: por el compañero caído, por el equipo pero también por no desaprovechar una oportunidad única en las instancias finales, esta vez no se puede fallar.