Dura crítica a Millos: ‘Proceso sin títulos es mentira ‘profe’ Gamero’

Millonarios quedó eliminado de la Copa Libertadores 2023 y desde ese momento empezaron los reparos al equipo y al técnico Alberto Gamero. Las críticas se acentuaron luego del empate 2-2 con Águilas Doradas en El Campín, este sábado por la fecha 9 de la Liga BetPlay I.



El periodista Jorge Bermúdez, panelista en ESPN Colombia, opinó que “a Millonarios no hay que reprocharle, ni hay que criticarle, que lo haya eliminado el Mineiro de la Copa Libertadores. No, era apenas lógico y normal”.



Sin embargo, en su página de YouTube criticó fuertemente el proceso de Gamero y advirtió graves problemas tácticos por falta de trabajo defensivo, pues el técnico entró en zona de confort.



“Millonarios no fracasó en Libertadores, de ninguna manera. No. Millonarios fracasa repetidamente en el campeonato colombiano, que le ha quedado grande, ahí sí. El reproche y la crítica es que le ha quedado grande ser campeón del fútbol colombiano, para llegar directo a la fase de grupos de la Libertadores”, apuntó Bermúdez.



Sin embargo, el periodista remarcó: “Por eso, este año, en junio-julio, es título y punto; lo demás no sirve. Porque procesos sin títulos, son mentiras ‘profe’ Gamero”.



Luego vinieron fuertes críticas al técnico embajador, por no exigirle mejores condiciones a los dirigentes, y por falta de trabajo táctico.



“Gamero ha entrado en zona de confort, y es lo peor que le puede pasar a un profesional con proyección y con ganas de crecimiento. Es el DT cómodo para los dirigentes: no exige, no pide, con lo que hay le hace, y les da (a dirigentes) ciertos resultados, que creo que no son los que desea el hincha de Millonarios”.



“Y Gamero también se ha acomodado a los dirigentes. Hay una reciprocidad a la mediocridad y a la falta de exigencia. Ese confort ha llevado a Millonarios a tener vacíos tácticos. Se quedó Millonarios en ‘mi estilo de juego’, y se le ha olvidado que en el fútbol hay variables y hay que hacer otras cosas”, enfatizó el ‘Patrón’.



Su comentario final fue: “Le veo deficiencias en la presión alta, lo hace muy mal. Hay falta de coordinación en la línea defensiva, es terrible, se vio en los goles de Mineiro y de Águilas, son goles de colegio, no hay trabajo táctico defensivo de nada, no hay concepto”.