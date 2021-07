La pregunta del millón: ¿Cómo reemplazar al ‘Chicho’ en Millonarios?

Se avecina un gran dilema para Millonarios. Cristian Arango está próximo a concretar su salida rumbo al fútbol de los Estados Unidos y la preocupación es máxima en el cuerpo técnico e hinchas del azul.



El ‘Chicho’ ha sido la gran figura del equipo en el último tiempo, junto a Stiven Vega podría decirse, y reemplazarlo no es tarea fácil. Actualmente es uno de los mejores futbolistas de la liga local.



Por lo anterior surge la gran incógnita, ¿cómo o con quién se puede suplir?

Por lo pronto, Alberto Gamero ha tenido que arreglárselas sin su mejor jugador ni más ni menos que en la final del fútbol colombiano (la vuelta) y ahora con la primera fecha del segundo semestre.



En primera instancia, durante el duelo decisivo, puso a Mackalister Silva en la mitad y tiró por la banda a Daniel Ruíz; este domingo decidió poner a Harrison Mojica y dejar el mismo equipo. Los resultados fueron derrota y victoria, 50/50.



Dado el caso de que no se pueda contratar algún reemplazo, la opción sería alguno de estos dos nombres. Si bien Mojica empezó la Liga-II siendo titular y mostró cosas realmente buenas en materia creación dejando una asistencia, Ruíz viene ganándose un puesto desde principio de año e incluso en 15 minutos frente al Pasto logró también dejar un pase gol.



Es poco probable que el esquema cambie, pero no se descarta dependiendo el partido. Puede haber una oportunidad en que se decida jugar con dos puntas y acompañar a Fernando Uribe con Ricardo Márquez o Jader Valencia; puede haber un momento en que se priorice la defensa y con ello juntar a Vega y Juan Carlos Pereira con Juan Camilo García.



Ahora bien, sin dudas lo ideal es que llegue un reemplazo. Lo hinchas especulan con la llegada de Jorman Campuzano, pero el hombre de Boca podría dar una mano principalmente en la mitad para suplir la lesión de Kliver Moreno, no en ofensiva. Arriba se necesita un mediapunta o creativo.



Las opciones tampoco son muchas, algunos se ilusionan (o no) con Teófilo Guriérrez o el mismo Yesus Cabrera, jugadores que cumplen con el perfil ,están libres, pero que a fin de cuentas no han tenido acercamiento directo. Tan solo es especulación y la mecánica de “qué pasaría sí”...



Por ahora, el principal problema es la parte económica. Claro que con la salida de Fredy Guarín (salario) y Arango (venta) se supone debería liberarse una gran cantidad de dinero. Aún así, solo resta esperar...