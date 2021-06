¿Hay una luz? Así podría jugar 'Chicho' Arango la gran final de Liga

Millonarios consiguió un valioso empate en su visita a Ibagué y ahora depende de una buena actuación en condición de local para quedarse con el primer título del 2021 y así conseguir la tan anhelada estrella 16.

Sin embargo, Alberto Gamero tiene un gran dolor de cabeza con la nómina para el juego de vuelta contra Tolima, luego de que su máxima figura, Cristian Arango, viera la tarjeta roja en el Manuel Murillo Toro, producto de una doble amonestación en el segundo tiempo.



A raíz de la situación, se habla de la posibilidad de que Millonarios podría contar con su '10' para el duelo de este domingo en Bogotá, ya que el 'Chicho' estaría habilitado ante una posible convocatoria de Juan Pablo Vargas a la Selección de Costa Rica, hecho que, por reglamento, es válido y le daría la oportunidad al delantero de jugar el partido definitivo en El Campín.



Sin embargo, la realidad con la Selección de Costa Rica parece opacar la luz de esperanza que tienen los aficionados embajadores, debido a que aún no hay una convocatoria oficial del seleccionado tico para la Copa Oro que comenzará el próximo 10 de julio. Se sabe extraoficialmente que el zaguero de Millonarios está en la lista preliminar de Costa Rica para la competencia.



Ahora, hay otra situación que hace difícil que Vargas habilite a Arango para jugar la final, y es que la Selección de Costa Rica no tiene entrenador tras anunciar el despido de Ronald González el pasado 9 de junio. En este orden de ideas, según información del periódico El Tiempo, la convocatoria de Costa Rica para la Copa Ora saldría 'a partir del 28 de junio, lo cual no habilita a ningún suspendido para jugar'.



Así las cosas, la única manera para que Arango pueda estar habilitado para jugar la gran final el próximo domingo 20 de junio, es que la Selección de Costa Rica haga oficial la convocatoria de Juan Pablo Vargas en los próximos días. No obstante, esta opción es poco viable y parece que el delantero embajador tendrá que sufrir el partido desde la gradas.