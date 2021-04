¿Se acerca el adiós? Así está la situación contractual del ‘Chicho’

Sin duda alguna, Cristian Arango es el futbolista más importante del conjunto albiazul y uno de los más determinantes del fútbol colombiano en esta temporada. Sus números son certeros: ocho goles y cuatro asistencias.

​

Justamente dicho rendimiento lo llevó a ser tenido en cuenta por el seleccionador nacional Reinaldo Rueda (microciclos) e incluso ha llamado la atención de clubes del exterior... Ahora bien, ¿cómo está su situación contractual?

En diálogo con Antena 2, el delantero antioqueño dio claridad sobre su vínculo con Millonarios, la situación con Benfica de Portugal (club que lo compró a mediados del 2017) y las opciones laborales que tiene de cara al futuro.

​

“Los derechos son compartidos. Millonarios es mi casa ahora y ellos deciden sobre mí, teniendo en cuenta la palabra del Benfica. Debe haber una comunicación entre ambos”, expresó.



Recordemos que estuvo a préstamo en Desportivo Aves (2017), Tondela (2018) y desde 2019 integra las filas albiazules. Justamente su cesión se acordó por tres años (en un par de meses acaba).



Sobre su futuro, sembró un poco de preocupación en la hinchada embajadora: “Me he enterado de que han habido varias propuestas, pero primero quiero terminar acá y ojalá siendo campeón. No presto mucha atención, a no ser de que sea algo concreto concreto en el que estén de acuerdo las dos partes”.



Manifestó estar “muy concentrado” en la recta final del torneo colombiano y confía en que todo saldrá de la mejor manera para el equipo.



Con lo anterior sobre la mesa, el equipo de Alberto Gamero deberá prender la maquinaria si quiere asegurar la continuidad del número 10. A principio de año la Universidad de Chile, pedido expreso de Dudamel, sondeó al jugador y ahorita a mitad de año las ofertas podrían incrementarse en gran medida... Por ahora, esperar.