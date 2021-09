Con defensa ‘mocha’ y regresos esperados: Millos recibe a Patriotas

Este lunes llegará a su fin la octava jornada del fútbol colombiano con el duelo entre Millonarios y Patriotas. El conjunto embajador buscará retomar el buen camino en Liga de la mano de su público, el cual por fin regresa a la gradería del estadio El Campín

Para este duelo, Alberto Gamero contará con bajas sumamente importantes en su once titular, especialmente en la zaga defensiva. Si no es por lesión, es por convocatoria a selecciones nacionales.



En este orden de ideas, el azul capitalino no podrá contar con Andrés Llinás ni Andrés Felipe Román por el llamado de Reinaldo Rueda, así como tampoco estará Juan Pablo Vargas por su estadía en la Costa Rica de Luis Fernando Suárez.



A ellos se suman las ausencias de Omar Bertel (lesión) y Edgar Guerra (decisión técnica).



En cuanto a los regresos, sin dudas el principal pasa por los hinchas. Después de arreglar con la Alcaldía de Bogotá, Millonarios concretó el regreso de los aficionados bajo algunas medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes. Con ello, se pone fin a una etapa de más de año y medio con el estadio vacío gracias a la pandemia.



Los jugadores que vuelven a estar disponibles son Christian Vargas y Emerson Rivaldo Rodríguez, quienes superaron por completo sus problemas físicos. Se espera que alguno de los dos vuelva incluso con la titularidad a cuestas.

¡𝚃𝙾𝙳𝙰 𝙻𝙰 𝙵𝙰𝙼𝙸𝙻𝙸𝙰 𝙰𝚉𝚄𝙻 𝙴𝚂𝚃𝙰́ 𝙲𝙾𝙽𝚅𝙾𝙲𝙰𝙳𝙰! 🏟💙⚽️



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar a Patriotas en el regreso de la Familia Azul a El Campín. pic.twitter.com/tsQe17y3li — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 6, 2021

El último partido de Millos frente a Patriotas ocurrió el 13 de marzo de este año. Aquel día jugaron en La Independencia de Tunja y el resultado culminó en favor de los albiazules por 0-2, anotaciones de Fernando Uribe y Edgar Guerra.



Respecto al más reciente duelo en Bogotá, es necesario regresarse hasta el 17 de octubre del 2020. Fecha en que los de Gamero se impusieron con un solitario gol del Chicho Arango, hoy en la MLS.



Así las cosas, los últimos nueve duelos entre ambos clubes dejan clara una abismal superioridad de Millonarios: ocho victorias y un empate. La última alegría boyacense llegó en julio de 2016 (más de cinco años), cuando en Tunja ganaron por la mínima con gol de Dany Rosero, hoy en Junior.





Alineación probable



Millonarios: Christian Vargas; Elvis Perlaza, Breiner Paz, Andrés Murillo, Felipe Banguero; Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Ruíz, Mackalister Silva, Harrison Mojica; Fernando Uribe.

Entrenador: Alberto Gamero.



Estadio: El Campín.

Hora: 8:05 p.m.

Canal: Win Sports +