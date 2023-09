Millonarios podría reemplazar a Gamero con técnico del FPC

Millonarios no la pasa para nada bien en el presente semestre de la Liga Betplay. El cuadro de Alberto Gamero marcha 13° en la tabla con 12 unidades y donde ha obtenido tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas.



A la par de este mal momento, también está la duda de si el entrenador samario renovará o no con el albiazul ya que está siendo sondeado desde el fútbol del exterior, por lo que no se descarta que abandone el club a final del año.



La opción de que Gamero no siga preocupa bastante a la hinchada ya que su proceso ha sido de los mejores de Millonarios en los últimos años y en donde pudo conseguir dos títulos nacionales y la vuelta a Copa Libertadores en 2024.

Pues bien, según la versión que suena a esta hora, el club desea que el samario continúe al mando del Embajador, pero en caso de que no siga, Millos tendría como prioridad la contratación del actual entrenador de Pereira, Alejandro Restrepo.



El técnico del Matecaña tampoco ha renovado su contrato y su continuidad está en duda ya que desde hace un tiempo es seguido por los grandes clubes del fútbol colombiano.



De igual manera, la campaña del Pereira en la Libertadores, donde llegaron a cuartos de final y lo que fue la obtención de la Liga del año pasado han llamado la atención de los gigantes del FPC que buscan su contratación a toda costa.