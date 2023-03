¿Qué le detectaron? Millonarios confirmó lesión de Fernando Uribe

Millonarios viajará a Ibagué para enfrentar contra Deportes Tolima el partido aplazado de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2023 y buscará con nómina mixta hacer un buen juego que le dé la opción de seguir sumando en la tabla de posiciones.

Sin embargo, para este duelo contra los pijaos, el técnico Alberto Gamero no incluyó entre los convocados al delantero Fernando Uribe, quien salió con molestias físicas en el clásico contra Santa Fe y tras los exámenes médicos, se confirmó la gravedad de su lesión.



En el parte médico oficial de Millonarios, se confirma que a Uribe se le detectó una tendinitis en la cadera y por ello no fue incluido para el duelo contra Deportes Tolima. Sin embargo, el club no informó el tiempo de incapacidad y dependerá de su evolución.



Millonarios FC informa que Fernando Uribe presenta una tendinitis en la cadera por lo cual no podrá estar en el juego vs Tolima. Incapacidad según evolución. pic.twitter.com/kaN4acTDUk — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 28, 2023



Fernando Uribe venía de tener un buen presente con Millonarios desde su retorno, debido a que había disputado 8 partidos, logrando anotar 3 3 goles, 2 en la Liga BetPlay y 1 por Copa Libertadores.