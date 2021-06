¡Enamorado del azul! Emotivo mensaje de Christian Vargas a los hinchas

Millonarios está a dos partidos de volver a coronarse campeón del fútbol colombiano. El conjunto embajador viene de una temporada positiva, clasificando entre los primeros del todos contra todos y dejando en el camino a gigantes del país como América de Cali y Junior de Barranquilla.



En todo este proceso, varios son los jugadores que han sido determinantes. Ahora bien, un caso resalta por encima de los otros debido a las críticas que se generaron desde su llegada...

Para nadie es un secreto que la llegada de Christian Vargas a la institución no fue del agrado para muchos hinchas. Su pasado en Atlético Nacional lo ponían continuamente como uno de los apuntados.



Ahora bien, el golero trabajó en silencio, esperó su momento, aprovechó la oportunidad que se le abrió y hoy en día es una pieza vital en el onceno de Alberto Gamero. Mérito total.



Justamente sobre todo lo anterior, el pereirano habló en ESPN sobre sus metas a corto plazo, el deseo de permanecer en el club y cerró con un emotivo mensaje para los aficionados embajadores.



“A pesar de las situaciones que pasaron, Millonarios tiene una hinchada grande, me he dado cuenta durante el pasar del tiempo y con el llegar a estas instancias”, resaltó. Así mismo, manifestó estar plenamente concentrado en el doble duelo con Deportes Tolima porque “una de mis metas es llegar a ser campeón”.



Respecto a su continuidad, el deseo de quedarse es innegociable: “Quiero quedarme en la institución... Ojalá pueda seguir por mucho tiempo acá compartiendo alegrías”.



“Tengo fe de que podemos darle una alegría grande a toda esta hinchada que es grande, emotiva y muy apasionado por Millonarios”. Mensaje directo a la entraña de los seguidores albiazules.