Los lectores escogieron al que debe ser arquero titular en Millonarios

Millonarios tuvo un complicado arranque en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Cayó en la primera jornada frente al América (2-1) y el gran señalado, además de Alberto Gamero, fue Esteban Ruíz.



Lo anterior reavivó la discusión que dominó todo el 2021 la plantilla embajadora: ¿quién debe ser el arquero titular del equipo?

Exjugadores del conjunto albiazul como Cristian Bonilla y Nicolás Vikonis coincidieron en que Gamero es quien debe darle la confianza a uno y jugársela con él hasta el final. La rotación lo único que trae, según ellos, es inseguridad para los guardametas.



En cuanto a los hinchas, la mayoría pide que salga de la ecuación Esteban Ruíz. Hasta ahí todos claros. El lío llega cuando plantean al reemplazo, unos quieren a Juan Moreno, otros a Christian Vargas.



Por lo anterior, en FUTBOLRED propusimos una encuesta para conocer la postura de los lectores...



En primer lugar, el 64% de las personas votaron por que efectivamente Ruíz salga del once titular. Esto debido a su grosero error en la primera jornada y el descenso progresivo de su nivel. Empezó muy buen, pero ahora no está del todo bien. El 36% restante, siguiendo la línea de Vikonis y Bonilla, optan por mantener al ex-DIM.



Respecto a un posible cambio en el once, la diferencia es amplia también. La mayoría, el 67%, quiere a Vargas de nuevo en la titular por su experiencia y ser justamente quien atajó en las finales del primer semestre. Por otro lado, el 33% desea darle otra oportunidad a ‘Juanito’.