'Puedo ser el primero', Vargas habla de la competencia con Juan Moreno

El portero Christian Vargas habló este lunes con el Vbar de Caracol, sobre su compañero Juan Moreno, dueño del arco azul y quien trabajará con la Selección Colombia en Barranquilla hasta el próximo jueves. El risaraldense se refirió a la titularidad que perdió con 'Juanito' y asegura puede volver a ser el primero.

"Ahora estoy de segundo en Millonarios pero nadie me quita de la cabeza de que puedo llegar a ser el primero", reconoció Vargas, quien de resaltó las cualidades de Juan Moreno, no solo como futbolista: "es una persona humilde, capta consejos, siempre pregunta y de buena manera, le explicamos".



Vargas, de 31 años, ha jugado para Huila, Nacional y Bucaramanga; fichó con Millonarios en 2020, y su llegada no cayó muy bien entre los aficionados azules por su pasado verdolaga. Ahora, dice sentirse más fuerte y con más apoyo de los aficionados.



"Hoy me siento más fuerte y con más apoyo de la hinchada, ese apoyo que no tuve al principio", y agregó en charla con el Vbar que "soy consciente de que no he regalado nada, siempre trabajo a full. Fui señalado por dos goles, pero debo creer en mi trabajo y lo que soy. Nunca me ha dado temor la competencia y no quiero dejar de luchar".



Seguramente el jueves, una vez termine el microciclo con la Selección Colombia, Moreno y sus tres compañeros de equipo que fueron convocados, se sumarán a la disciplina de Alberto Gamero para el juego del sábado frente a La Equidad en el Metropolitano de Techo.