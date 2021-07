Millonarios no se engaña: el puesto clave a reforzar tras Florida Cup

Terminó para Millonarios su participación en la Florida Cup con dos derrotas: una por penaltis contra Everton y otra, este miércoles, por 4-3 contra Atlético Nacional.

El técnico Alberto Gamero no tuvo mayores reproches en esa primera salida, en la que perdió el título del torneo amistoso, pero contra los verdes sí evidenció serios problemas defensivos.



El entrenador no quiso escudarse en que su rival también evidenció esas mismas complicaciones y aunque en el pasado dijo que su prioridad es mantener la plantilla que tiene, ahora sabe que necesita refuerzos.



"Siempre encontrábamos una defensa en mitad de cancha desorganizada porque los dos equipos propusieron y buscaron el arco contrario. Esas fueron las falencias que se vieron, pero esto es para trabajar y mejorar, especialmente en los dos primeros goles. Siempre hay que buscar una solidez defensiva como con la que nosotros venimos trabajando", dijo el DT tras la última caída.



Hace unos días dijo que había que “darle más importancia a lo que tenemos”, valoró la llegada de Harrison Mojica por Cristian ‘Chicho’ Arango y aseguró que los directivos han hecho gestiones para buscar nuevos jugadores.



Pero el DT habría solicitado un defensor central con experiencia, después de ver cómo sus jóvenes, que le han dado tan buenos resultados, requieren apoyo e inclusive competencia interna, lo que quedó en evidencia después de la Florida Cup.



¿De dónde vendrá ese refuerzo? Gamero advertía recientemente las condiciones: “si es un jugador colombiano, tiene que ser que no esté jugando hoy porque ninguno va a salir para venir a Millonarios. Tiene que ser un jugador que no esté jugando. Si es un extranjero, esperar a que se acomode al equipo”.



El mercado sigue abierto y Millonarios ahora tiene la intención de acelerar. Se esperan noticias muy pronto.