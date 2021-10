Gamero confirmó varias bajas durísimas en Millos y un posible debut

Después de los sorpresiva derrota frente a Envigado en el Polideportivo Sur, Millonarios pasó página y ya piensa en lo que será su duelo del próximo sábado frente a La Equidad (8:10 p.m.).



Aunque el conjunto embajador ya está clasificado para las finales del segundo semestre, su pelea con Atlético Nacional por el liderato de la reclasificación está al rojo vivo.



En rueda de prensa, Alberto Gamero habló sobre las aspectos que corrigieron del duelo contra Envigado, lo que les espera frente al cuadro asegurador y las novedades de su nómina:

Novedades del equipo - Hay ausencias nuevamente. Esas ausencias no las hemos hecho porque quisiéramos dar descanso ni haciendo rotación. Buscamos que el jugador que esté más entero es el que debe entrar. Llinás no va a poder, Vargas no va a poder; ahí tenemos la posibilidad con Murillo-Paz o Murillo-Vega. Esas son las alternativas que tenemos en ese caso y ya las hemos practicado esta semana. Uribe y Silva son jugadores que venían con una molestia y ya están recuperados, esta semana trabajaron bien. Lo más seguro es que vayan. entre más completo tengamos al equipo, mejor.



Objetivos en el cierre del todos contra todos - En estas cuatro fechas queremos acumular el mayor puntaje posible, pelear la liga y la reclasificación. Una tabla nos va a llevar a la otra, ese mano a mano con Nacional en la reclasificación nos lleva a que estemos bien en la Liga.



Virtudes del rival - Equidad es un equipo que se agrupa bien, se defiende bien y las transiciones las hace muy rápido. Un partido de esos se maneja con tranquilidad, circulando balón, ampliando bien la cancha y no reducir ni insistir por la mitad, abriendo extremos y laterales y no desesperarnos. Equidad va a querer ganar por la posibilidad que tiene en Liga y reclasificación. Es un partido para manejarlo, tener la mayor tranquilidad del caso y pensar que tenemos 90-95 minutos para ganarlo.



Presencia de algunos canteranos - Vamos poco a poco. Siempre hemos tenido la idea que no es debutar por debutar sino es a la medida que vayamos necesitando jugadores para cada convocatoria. Hoy vamos a llevar a Moreno Paz mirando la posibilidad de ir al banco o pueda estar ya con la nómina de concentrados. Tenemos lo de Quiñones, es seguro que vaya a jugar por la izquierda; a Guerra en el banco, a Valencia que es joven, García... Repito, no es meter por meter sino que será a la medida de lo que necesita y se les vea la capacidad para jugar un partido.



Claves para derrotar a Equidad - Son partidos de paciencia, tranquilidad y manejo. Si tenemos la posesión, vamos a manejar el partido y es la idea siempre. Es un equipo aguerrido. Alexis (García) es de los técnicos que no permiten que sus jugadores se relajen, ya empataron y ahora van a querer salir a ganar. Será un partido duro contra un rival difícil, pero tranquilidad. Ambos tenemos necesidad de sumar y ojalá podamos entrar a jugar lo que estamos haciendo a proponer.



Línea de tres en la defensa - Todo lo estamos ensayando, practicando y con repeticiones. Aunque el partido en Envigado se perdió, me encantó esa línea de tres. Hubo manejo, posesión, nos paramos bien y los goles fueron por errores puntuales. El tres en el fondo lo hemos hecho en varios partidos. Es para defenderse mejor y aunque la mentalidad que tenemos es de buscar el contrario, lo hemos hecho cuando lo hemos necesitado. Lo hemos practicado. En cualquier momento habrá partidos duros y lo tendremos que hacer.



Estado anímico del grupo - El equipo está bien anímicamente. Segundos en la reclasificación y la tabla, es un equipo que debe estar anímicamente muy bien. No se está tranquilo porque se pierde un partido en el que cometimos errores y tuvimos esta semana para corregir. A este equipo lo veo contento. A pesar de que se perdió, el equipo tuvo muchas cosas importantes: 60% de posesión, más de 50 pases, muchas cosas buenas. Corregimos errores y estamos mejorando lo bueno. Este equipo está entero, fuerte y pelearemos este partido contra Equidad.



Se mantienen los cinco cambios - Me parece bueno, de siete jugadores en el banco entran cinco. Es bueno. A veces hay necesidades diferentes y como técnicos no sabemos cuál vamos a necesitar en un partido. Hay necesidades diferentes y se necesitan de muchas alternativas. Hay equipos que hacen los cinco cambios y faltando diez minutos se les lesiona uno y quedan con 10 jugadores el resto del partido. Hay más posibilidades para nosotros los técnicos y los jugadores de entrar en cualquier momento.



Enseñanzas de la derrota y mensaje a los hinchas - El parido en Envigado nos dejó un mensaje de que se puede jugar bien: tuvimos posesión en una cancha amplia y con un equipo rápido. Nos dejo de enseñanza que no nos pueden hacer goles por desconcentraciones, especialmente el primer gol tras un saque de banda. Todos los partidos nos dejan enseñanzas. A la afición, estamos felices porque el mayor porcentaje está contenta y feliz con lo que hace el equipo. Es nuestra responsabilidad darles satisfacción. Pedimos cordialidad, paz y que vayan a disfrutar de su equipo en El Campín.