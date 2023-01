¿Qué pasó? Millonarios llegó a EE. UU. para amistoso sin goleadores

La noticia es que Millonarios ya aterrizó en la Florida, para el partido amistoso contra Hertha Berlín, en el marco de la pretemporada para las competencias del 2023, que incluyen la participación en la Copa Libertadores.

El duelo será este 11 de enero, a partir de las 7:00 p.m. hora colombiana y el cuerpo técnico ha destacado el buen nivel del rival para probar alternativas de cara a lo que viene.



Sin embargo, en la convocatoria, que se sabía dejaría por fuera a Carlos Andrés Gómez por una negociación en curso con la MLS, hubo un par de novedades de último momento.



La primera, la ausencia de Fernando Uribe, quien aprovechará el tiempo para su recuperación: “Uribe queremos que tenga esta semanita más de adaptación y que ya lo tengamos listo para el inicio del torneo”, dijo el técnico Alberto Gamero en Win Sports.



“Pensamos nosotros que quedándose de pronto pueda hacer un trabajito físico más extenuante. Vamos a jugar dos partidos allá y no vamos a tener tiempo de trabajar la parte física y lo que queremos con él es que se reacondicione un poco más y que lo tengamos listo para el inicio del torneo”, añadió.



Lo que sí no estaba en los planes de nadie era la baja de Leonardo Castro, quien hacía parte de los jugadores convocados para la gira de amistosos pero en el mismo aeropuerto habría recibido una noticia, "personal-familiar" según se dijo, por lo cual recibió permiso para no abordar. El club no confirmó de qué se trata.



Después de amistoso de miércoles, Millonarios se medirá a River Plate, el sábado 14 de enero (7:30 p.m. hora colombiana).