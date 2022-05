Figura de Millonarios apuntó contra los críticos: certero mensaje

Millonarios inició su camino rumbo al título colombiano con victoria por la mínima diferencia frente al Bucaramanga. El cuadro embajador no tuvo su mejor partido en El Campín, pero cumplió: tres puntos al bolsillo y liderato del Grupo A.



Justamente sobre el duelo del domingo pasado contra el leopardo, uno de los referentes azules apuntó contra los críticos y manifestó que para él no hubo siquiera ocasiones claras en contra.

“Todo los partidos van a ser complicados y una prueba grande fue el primer partido con Bucaramanga... Las críticas son exageradas, no pienso que jugáramos mal. Estamos acostumbrados a otros buenos partidos, pero al fin y al cabo tuvimos varias llegadas y no recuerdo llegadas peligrosas de ellos. Pueda ser que no haya sido nuestro mejor partido, pero no comparto eso de que fue un partido malo”, mencionó Andrés Llinás en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio.



Precisamente en aquel duelo, el zaguero bogotano se retiró del campo con molestias físicas y de inmediato se prendieron las alarmas ante una posible ausencia frente a Nacional en la segunda fecha de los cuadrangulares. Por fortuna para los azules, “ya empecé a entrenar normalmente”. Se trató solamente de una sobrecarga muscular.



Aunque Llinás estará en el Atanasio Girardot, su pareja, Juan Pablo Vargas, se pierde el resto de las finales por la convocatoria con Costa Rica. Aún así, el joven futbolista está tranquilo: “Con (Andrés) Murillo jugamos juntos las finales del primer semestre de 2021 y creo que lo hicimos de buena forma, llegamos a la final. Ahora puede ser algo muy parecido... Murillo tiene grandes virtudes que usaremos a nuestro favor. No hay ventaja ni desventaja. Todos los partidos son diferentes”.



Para finalizar, el canterano embajador aseguró que Alberto Gamero “tiene todas las capacidades” para dirigir a la Selección Colombia, pero es consciente de que dicha decisión depende de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol.