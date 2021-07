Emotivo mensaje de Andrés Román para los hinchas: ‘Vamos por la 16’

Un martes noticioso en las filas embajadoras. Millonarios por fin pudo confirmar el regreso de Andrés Felipe Román, luego de aprobar todos los exámenes médicos necesarios para competir en un alto rendimiento.

En primera medida, el club anunció la buena nueva en sus redes sociales a través de un comunicado. Minutos después, el implicado apareció con un emotivo mensaje.



“Felipe Román tiene un mensaje para toda la Familia Azul”, escribió el club en Twitter junto a un video. En principio dio detalles de su proceso médico y acabó con un mensaje para los hinchas.



“Hola, familia azul. Quiero contarles que tengo todos mis exámenes, me los han realizado todos tanto cardiológicos como genéticos. Tenemos el alta médica para seguir compitiendo. Primero quiero agradecer a mi familia, que estuvo siempre conmigo; a mis compañeros, me daban siempre una buena energía y me deseaban lo mejor; los dirigentes que siempre estuvieron al pie con mi situación y por último a ustedes los hinchas por el aliento”, mencionó.



“Familia, estoy listo para defender esta camiseta en todas las canchas. Vamos arriba y vamos por la 16”, concluyó.



Millonarios empieza su trayecto en la Liga BetPlay 2021-II en condición de visitante frente al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad.