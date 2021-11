Millonarios sigue pagando horrores defensivos: análisis de la derrota

Lo que pudo ser una noche terrorífica en Ibagué, terminó siendo un halago al amor propio y la valentía. Millonarios perdía 3-0 al término del primer tiempo y en la segunda mitad Tolima terminó pidiendo tiempo.



A pesar de ir a menos a más en el Manuel Murillo Toro, el cuadro albiazul tuvo un sinfín de errores que debe corregir lo antes posible en dado caso que quiera pelear el título. No en vano sus primeros 45 minutos fueron de los peores en la era Alberto Gamero.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos los puntos negativos del embajador en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2021-II:

Mala noche de los laterales: tanto Bertel como Perlaza tuvieron un partido para el olvido. En toda la primera mitad les ganaron la espalda con pelotazos profundos y precisamente de esa manera llegaron los primeros dos goles rivales. Por si fuera poco, en ataque, su aporte fue mínimo.



Otra vez hay dudas en el arco: en los dos primeros goles tolimenses, Ruíz tuvo gran responsabilidad. En el tercero pudo hacer algo más. Con ello se reaviva el debate de quién debería ocupar el puesto. Tanto él como Moreno y Vargas han tenido fallos groseros en su momento.



Millonarios revivió un mal de antaño: hace mucho que el conjunto albiazul no regalaba el primer tiempo. Fue un error que tuvo hace unos meses, pero que este domingo revivió. No le salió una, recibió tres goles y tuvo que remar de atrás.



Tres derrotas consecutivas: los de Gamero acumulan tres caídas en línea: Envigado (V), Equidad (L) y Tolima (V). Lo anterior pone de relieve su notorio bajó en la previa de los cuadrangulares, fase en la que no puede fallar.



Flojo balance como visitante: de los últimos cinco duelos fuera del estadio El Campín, Millos ganó dos y perdió tres. En este lapso marcó la importante suma de 12 goles (casi tres por duelo), pero recibió la misma cantidad en su arco.



Segundo puesto de la tabla, en duda: con el balance de cero puntos de los últimos nueve, el segundo puesto y con ello el ser cabeza de serie está en peligro. Tolima ya lo igualó en puntos, Cali y Pereira están a dos y Alianza y Junior a tres.



La lucha por la reclasificación de a poco se va: a pesar de que Nacional no pudo en casa con Bucaramanga (0-0), Millonarios nuevamente perdió la oportunidad de recuperar terreno en la reclasificación. El verde sigue liderando con tres puntos de ventaja sobre el azul.





No se puede cerrar este análisis sin una mención especial para Daniel Ruíz. El bogotano de apenas 19 años fue la gran figura del cuadro capitalino. Le bastaron 45 minutos para cambiarle la cara al equipo de cielo a tierra y con ello impulsar las dos anotaciones de su equipo. Es claro que debe ser titular siempre que esté disponible. Es el socio de todos.