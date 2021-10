El VAR y la ineficacia castigaron a Millonarios: análisis del empate

En la jornada 13 de la Liga BetPlay 2021-II, Millonarios no pasó del empate con América de Cali. Varios aspectos a mejorar de un equipo que, por cierto, volvió a ceder terreno en la reclasificación.



Eso sí, no todo fue malo, hubo interacciones y desempeños individuales que llenan de ilusión a Gamero y los hinchas.



En FUTBOLRED hacemos el balance de lo destacado y lo regular del conjunto albiazul este sábado.



A mejorar



Más errores de Moreno: la situación de los arqueros parece no mejorar en lo absoluto. Tuvo dos errores garrafales que por poco terminan en anotación escarlata. Esteban Ruíz puede ir calentando motores.



Imprecisión y desespero: en la segunda parte: Millonarios pudo sentenciar el partido cuando América no respondía en lo físico. Cada oportunidad quedó en ceros por errores en el último tercio: malos pases, pésimos controles.



Noche para el olvido de Uribe: el goleador no tuvo un buen partido. Si bien peleó hasta que el tanque le permitió, en ataque no gravitó. Muchas ganas, poco fútbol. Erró la pena máxima, le costó asociarse y con el balón en los pies no pudo entrar en el circuito ofensivo.



Los cambios de Gamero no funcionaron: sacó a Ruíz cuando mejor lucía por un Mojica que no gravitó en lo absoluto, Pereira y Márquez entraron muy tarde y no se diga de Quiñones.





A rescatar



Ruíz, dueño de las ideas: a falta de Mackalister en generación, por momentos el joven Daniel Ruíz fue quien se echó el equipo al hombro. No solo buscó asociarse con sus compañeros sino además desequilibró en el 1 vs 1. Un talento enorme.



Murillo y Llinás brillaron: a pesar de no contar con Vargas, la pareja central no sufrió. Ambos lucieron seguros, especialmente en el juego aéreo, e incluso dieron una mano con salida limpia desde el fondo.



Giraldo y Vega, entrega que no se negocia: aunque no destacaron en ataque, los dos volantes centrales corrieron todo el partido, cortaron por momentos los circuitos del rival y demostraron pura entrega. Doble línea de ensueño tiene Gamero.