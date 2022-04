Millonarios perdió el papayazo de ser líder: la falta de gol preocupa

Amargo cierre de semana santa para Millonarios. El conjunto embajador tenía todo servido para recuperar el liderato de la Liga BetPlay 2022-I, pero la ineficacia frente al Deportivo Pereira lo perjudicó.



En FUTBOLRED analizamos los puntos débiles del cuadro embajador en el Hernán Ramírez Villegas y los aspectos a tener en cuenta para el cierre del campeonato. Lo hecho durante todo el semestre no se puede echar a la basura en la parte más importante de la temporada.

- Flojo nivel de los delanteros: Gamero probó este domingo con Ricardo Márquez en lugar de Jader Valencia y la fórmula no salió. En la segunda parte ingresaron Diego Herazo, que perdió dos claras, y Diego Abadía, que erró un cabezazo frente al arco. Entre los cuatro delanteros suman apenas cinco anotaciones (tres de Herazo, dos de Jader) de las 18 que suma el club en esta temporada.



- Preocupante desempeño fuera de casa: Millos acumula tres derrotas consecutivas como visitante en Liga y se podría sumarle la caída en Brasil frente a Fluminense por Copa Libertadores. Recibió siete goles y anotó apenas dos en cuatro duelos. Es necesario ajustar en ese aspecto.



- La solidez defensiva tambalea: de los últimos cinco duelos, el azul recibió goles en cuatro. Algo que raya con el brillante inicio de torneo cuando vio caer su arco apenas dos veces de 11 posibles. Puede tener que ver con los recientes cambios que ha tenido la defensa por lesiones o decisión técnica. Desde las jornadas 2-3-4 no repite la misma línea defensiva.



- Stiven Vega no tiene reemplazo: el duelo frente al Pereira dejó en evidencia que en la nómina albiazul no hay un reemplazante nato de Vega. Los volantes de primera línea que hay son mixtos: Larry Vásquez, Juan Carlos Pereira y Juan Camilo García. Se nota la falta de otro ‘quitador’.