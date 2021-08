Con una defensa prácticamente nueva, Millonarios visita al Pereira

En medio de un montón de bajas por convocatorias a Selección Colombia y lesiones extensas, Millonarios visita este sábado a un necesitado Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas.



El duelo se llevará disputará a partir de las 6:05 p.m. y contará con la implementación del VAR.

Como se mencionó anteriormente, el conjunto embajador tendrá varias bajas. Felipe Román y Andrés Llinás, ambos defensores, no fueron citados por su convocatoria para los duelos de Eliminatorias en septiembre.



Por otro lado, Omar Bertel, Christian Vargas y Diego Abadía continúan en su proceso de recuperación. Así mismo, Emerson Rivaldo Rodríguez ya está entrenando con el grupo, pero aún le falta ponerse a punto futbolísticamente; y Juan Camilo García no fue tenido en cuenta.



Las novedades en la convocatoria parten principalmente de la zaga defensiva: destacan los regresos de Elvis Perlaza (cumplió fecha de sanción) y Breiner Paz. En cuanto al ataque, el juvenil Yuber Quiñones nuevamente entró en lista.



Con lo anterior sobre la mesa y según lo mencionado por Alberto Gamero en rueda de prensa, la defensa tendrá una renovación total. Juan Pablo Vargas sería el único habitual, teniendo en cuenta que Felipe Banguero recién regresó la fecha anterior, Breiner Paz no jugó siquiera en la pretemporada y Andrés Murillo suele ser suplente.

𝙼𝚒𝚕𝚕𝚘𝚗𝚊𝚛𝚒𝚘𝚜 𝚝𝚞́ 𝚎𝚛𝚎𝚜 𝚖𝚒 𝚊𝚕𝚎𝚐𝚛𝚒́𝚊 💙⚽️



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar mañana al Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. pic.twitter.com/9oKLIq2VHh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 27, 2021

El más reciente duelo entre embajadores y matecañas se dio el pasado 7 de febrero en el estadio El Campín. Aquel día, los de Gamero ganaron por 3-2 con anotaciones de Fredy Guarín, Fernando Uribe y Cristian Arango, en el visitante descontaron Cristian Florez y Andrés Llinás en propia puerta.



En cuanto al último partido en ‘La Perla del Otún’, es necesario retroceder hasta el 10 de noviembre del 2020. En aquella oportunidad, nuevamente se impuso el azul capitalino. Fue victoria 0-2, goles del ‘Chicho’ y Ricardo Márquez.



Justamente desde su ascenso en el año 2020, el Pereira ha perdido sus tres duelos con Millos. Los dos ya mencionados y el tercero en diciembre del ese mismo año, duelo válido por el repechaje a Copa Sudamericana, por la mínima diferencia en Bogotá con gol de Juan Camilo Salazar.





Alineación probables



Millonarios: Juan Moreno; Felipe Banguero, Juan Pablo Vargas, Andrés Murillo, Elvis Perlaza; Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Ruíz, Harrison Mojica, Mackalister Silva; Fernando Uribe.

Entrenador: Alberto Gamero.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Hora: 6:05 p.m.



Árbitro: Luis Matorel.

Este partido contará con asistencia del VAR.