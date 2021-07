Millonarios, sin refuerzos, se alista para el debut en la Liga BetPlay

Millonarios regresa a competencia este fin de semana, cuando el domingo, en el estadio Departamental Libertad, se enfrente al Deportivo Pasto por la primera fecha de la Liga BetPlay 2021-II.

El conjunto embajador, dirigido por Alberto Gamero, aún no tiene caras nuevas para el nuevo semestre; de hecho, ha confirmado dos bajas en su plantilla: Juan Camilo Salazar y Fredy Guarín. Sin embargo, el estratega samario confía en los jugadores que tiene, pues considera que tiene una 'nómina para competir bien'.



"Aquí estoy tranquilo y feliz porque se ha mantenido al misma nomina, nunca nos sobra un jugador, tenemos una nómina para competir bien. El equipo está tranquilo, motivado, tenemos el equipo completo. Aquí lo más importante es la recuperación, eso para nosotros es una tranquilidad y felicidad. Hay que mejorar la campaña del semestre pasado y la única manera es siendo campeones. Hay que cumplir unos objetivos, primero, estar entre los ocho, cuadrangulares y después la final. Tenemos la ilusión de disputar el titulo", dijo en rueda de prensa.



Sobre la posible llegada de Jorman Campuzano, el DT embajador confirmó el acercamiento, pero hizo énfasis en que es un jugador costoso para la institución y para el fútbol colombiano.



"Yo hablé con él, es una posibilidad, pero entendemos que es un jugador de alto costo, y el mercado no está para eso. Pero él quiere y esa posibilidad no la vamos a desechar todavía. Hay un equipo armado, y el jugador que venga será bienvenido...Tenemos un equipo que ha acumulado experiencia, pero si viene, bienvenido".



Gamero se mostró contento con el regreso de Andrés Felipe Román a competencia, pues dejó claro que el equipo sintió la vuelta del jugador, lo cual favorece al plantel.



"El regreso de Román es muy importante para nosotros, para él y para el fútbol colombiano. El equipo sintió el regreso, se ve la armonía y eso nos va a favorecer. Cuando el jugador no está, no digo que hace falta porque estoy irrespetando al que jugó. Veo a un Román muy feliz, es un jugador que si se pone a ritmo nos puede dar una manito en la Selección Colombia".



Finalmente, el DT azul, quien tiene como gran objetivo clasificar a copas internacionales, teniendo en cuenta el lugar en la reclasificación, habló de la salidas del equipo, manifestando que a ningún jugador le va a cortar las alas si llega una muy buena oferta.



"Todos los días le exijo al jugador, el día que tengan una buena posibilidad no les voy a cortar las alas. Hasta el momento ninguno de los que están jugando con continuidad se ha ido. Si se presenta una buena oportunidad para un jugador, bienvenido sea", finalizó.