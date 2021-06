Gamero confía en Millonarios para la vuelta: analizó la semifinal ida

Millonarios cayó 3-2 con Atlético Junior en la semifinal ida de la Liga BetPlayt 2021-I, pero dejó la serie abierta y tendrá que remontar el resultado el próximo domingo 13 de junio si quiere acceder a la gran final del fútbol profesional colombiano.

Alberto Gamero, técnico del equipo embajador, entregó el análisis de la derrota en Barranquilla y aseguró que confía en sus jugadores para remontar la serie en Bogotá.



Además, el estratega dio un primer parte médico de Fernando Uribe, quien abandonó el terreno de juego en los últimos minutos del partido con molestias físicas.



Análisis del partido



"Con el marcador en contra (3-2), ojalá lo podamos remontar en Bogotá. Yo vi que el primer tiempo se sintió, el equipo cogió un nuevo aire en el segundo tiempo. En el primero, el equipo no tenía reacción, pero me demostraron que podían revertir esto. Terminamos bien, buscando el empate. Nos queda allá en Bogotá, tratar de sacar la diferencia para pasar a la final".



"En el segundo tiempo fue mucho mejor, buscamos más el arco. Intentamos, llegamos, en el último minuto, con Márquez, tuvimos el empate. Este par de días trabajar y que el grupo descanse... Yo hoy me voy tranquilo con los que mostraron los jugadores. No es fácil jugar en Barranquilla con esta humedad", dijo.



Ricardo Rosales

​

"Rosales no tuvo un partido malo, yo vi que se quedó porque venía sin ritmo. No es fácil venir a Barranquilla, me deja tranquilo que los muchachos demostraron casta, jerarquía, aquí confiamos en él".



Fernando Uribe



"Uribe sintió un calambre y esto lo puede superar en dos días, esperamos que lo podamos tener para la vuelta". concluyó.