‘En las dos jugadas de penalti, no sé qué vieron’: crítica de Gamero

Y un día cayó el invicto de Millonarios. Después de 21 jornadas, el conjunto albiazul perdió, fue por 0-1 en el Metropolitano de Techo frente a La Equidad. Además del resultado final, la gran crítica pasa por los cambios de Alberto Gamero.



Precisamente, el entrenador samario dio explicaciones en rueda de prensa sobre cada sustitución, los principales errores del equipo en los 90 minutos y las dos polémicas del juego.

Razón de los cambios: “Cuando sale 'Chicho' Arango veo que no estaba entrando por el lado derecho, izquierdo de nosotros, con Pacheco y Zapata, y por eso refuerzo esa posición para liberar a Silva. Lo de Guarín por Pereira, me parece que tenía presupuestado jugar 45 minutos y para mí entró muy bien. Entró a lo que le mandamos hacer. Y ya los otros dos cambios, Uribe, me parece que había que darle 15 minuticos a Abadía, un jugador explosivo, fuerte y podíamos encontrar un poquitico más de fuerza con él. Uribe ya estaba desgastado. Los últimos eran para quemar tiempo, el partido estaba cocinado en el 0-0, ellos no llegaban claro. El fútbol es ese. Teníamos 21 fechas invictas, no eramos los mejores: hoy perdimos, no somos los peores. Este grupo hoy también mostró casta y demostró que quiere seguir adelante”.

​

Dos penales no cobrados - ​“En estos partidos cerrados, muchas veces todo se define en la pelota quieta o un error individual. Yo no he visto las dos jugadas (posible penal), pero yo sentí que en la primera hubo una imprudencia grande y es penal; en la otra, a mí me dicen que la mano va abajo, que va arriba, pero es que corta un centro al área. Me paree que no cobraron bien en esos dos aspectos. Muchas veces, nosotros intentando llegar contra un equipo que se para bien, ahí pudimos sacar diferencia. Me parece que en las dos jugadas de penalti, no sé que vieron”.



Poca generación ofensiva - “Además de que el partido era muy cerrado, nuestra idea de juego la intentamos hacer: presionamos, intentamos hacer posesión. En estos partidos cerrados, pocas opciones quedan: dos jugadas de penal, dos escaramusas y no aprovechamos. Cuando hay una pelota quieta y puedes anotar, lo tienes que hacer. Del equipo me gustó que Equidad nos quería poner a jugar otra cosa, pero nosotros intentamos con la nuestra. Queda uno con el sin sabor de no sumar aunque sea un punto”.

​

Exceso uso de la banda derecha - “Yo les dije a ellos que había duelos por los costados. Por el lado izquierdo tenemos a Silva, que no es habilidoso, y a Perlaza, que lo acompaña. Indudablemente por el lado derecho tenemos dos jugadores que son rápidos como Rodríguez y Román, normalmente vamos a atacar más. Eso es lo que intentamos por izquierda. Si ustedes ven los anteriores partidos, los goles llegan por izquierda, es más elaboración que velocidad. Es el punto de equilibrio, por un lado velocidad y por el otro elaboración”.