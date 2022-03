‘En el primer tiempo me fastidié con mis jugadores’: Gamero se sinceró

Agónica victoria de Millonarios en el cierre de la fecha 13. El conjunto embajador sufrió montones frente a un ordenado Junior, pero la pelota quieta y Richard Celis llegaron como los salvadores del dueño de casa.



En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero felicitó a su equipo por la paciencia, analizó los puntos claves del encuentro y dio detalles respecto a lo que viene en el calendario para su equipo.



A continuación sus declaraciones:

Rival complicado - Sabíamos que Junior plantearía un partido de estos. Se nos hizo mucho mas difícil con un mediocentro y dos interiores, nos bloquearon la mitad con ese volante mixto adicional. No fuimos claros con el balón. Junior bloqueó espacios y no encontramos claridad. En el segundo tiempo tuvimos un poco más centralizado a Mackalister y Sosa a la espaldas del mediocentro, porque se me estaban tirando a los costados. Ya recibieron más claros. Sabíamos que tendrían un bloque y nos iba a costar porque es un buen equipo. Me gustó que siempre tuvimos la iniciativa, quisimos atacar y sabíamos que nos iban a contragolpear con los extremos, pero los controlamos. En el primer tiempo no hubo llegadas claras, para el segundo analizamos el partido, no estaba claro y lo ganamos con pelota quieta, que lo trabajos en la semana con muchas variantes. Tuvimos creo que 11-12 tiros de esquina.



Variantes a lo largo del duelo - No puedo desesperarme porque si quiero claridad y no la tengo, debo buscar variantes: Sosa a la izquierda, Ruíz a la derecha. Intento variar con ellos mismos en cancha. Ya en el segundo tiempo nos damos cuenta de no llegar por la mitad sino con velocidad por fuera. Ya con eso Sosa se sentía más tranquilo en la mitad. No vamos a desesperarnos, le decía a mi asistente. Se me pasó por la cabeza poner dos delanteros, pero no hubiera habido espacio, sería puro pelotazo y por eso me aguanté tanto tiempo. Cuando uno tiene esa clase de jugadores, uno busca que ellos mismos mejoren en el andar. Hay que reconocer el trabajo de Junior, enfrentamos un gran equipo. En el primer tiempo me fastidié con ellos porque habíamos elaborado unas cosas para la pelota quieta y hacíamos otras; ya en el segundo tiempo mejoramos. Había que llevar el balón a los costados y ahí sí tirar centros. Lo importante es que todo se entrena.



Sueño de Selección Colombia - La felicidad que tengo hoy es haber llegado a Millonarios y hacer un proyecto con los directivos que va bien, falta el título pero no es fácil. Me gusta tener a Millonarios peleando los primeros lugares, este año hemos venido cabalgando y liderando. Me tiene feliz. Por la Selección no tengo desespero, le mando un abrazo solidario a Reinaldo Rueda porque intentó llevarnos al Mundiual y no pudo. Sé del momento que debe estar pasando. Le mando abrazo y fuerza para él y su familia. En la Seleccion hoy hay un técnico y e llama Reinaldo Rueda. Dios sabe cuándo hace sus cosa, no tengo desespero. No puedo aspirar ahorita cuando hay un compatriota ahí al que respaldo.



Poca claridad de Ruíz, Sosa y Mackalister - No es que se hayan excedido, hoy encontramos a un Junior en un bloque medio-bajo y por el espacio donde estaban había más gente. Nos regalaron los costados incluso. Los laterales recibían y al interiorizar se perdía claridad. Hay veces que el jugador tiene una noche redonda, como hay veces que está nublado. No hay desespero, sé que mis jugadores juegan bien, hay partidos en los que no están, pero ellos son los que tienen que llevar al equipo y está la confianza que se les da. Ganamos pero cometimos errores y vamos a corregirlos. Se ganó y no todo es color de rosa, hay errores a corregir, cosas por mejorar y seguir enfatizando cuando los equipo se ponen en un bloque medio-bajo para saber cómo reaccionar.