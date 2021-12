Alberto Gamero: ‘los jugadores están en gran condición física’

Millonarios sacó petróleo de Barrancabermeja, logró un importante triunfo por la mínima diferencia contra Alianza Petrolera. Alberto Gamero, entrenador azul, habló de lo que fue el compromiso y de la importancia de la victoria.



Análisis del partido: el plan era arco en cero, buscar posibilidades y opciones como las tuvimos. Desde el primer tiempo manejamos el partido, posicionamos el equipo en campo contrario, corrimos el riesgo de los contragolpes. En el segundo tiempo debíamos tomar ese riesgo, hicimos cambios posicionales, volante por volante. Fueron los cuatro cambios. El cambio de Murillo fue para mantener el arco en cero. Uno llama es mantener el cero. Enfrentamos a un equipo que hizo lo suyo, pusimos condiciones y ganamos bien.



Opciones erradas en el arco rival: es corta, porque no finalizamos lo que tuvimos. Queríamos hacer más goles, pero desde el primer tiempo intentamos, llegamos. Luego faltando siete u ocho minutos era para asegurar el partido. Hay opciones de que se defina por gol o puntos, hay que esperar para ver cómo queda América Tolima. Lo importante era ganar.



Flujo de ataque y alternativas: no es de merecimientos, es de hacerlos. Nos ha pasado antes, nosotros somos conscientes que en 10 minutos hemos perdido siete puntos. Lo importante era ganar, en todas las plazas salimos a ganar. Esto es un equipo que sale a ganar, no somos cobardes, no somos miedosos. Por eso hemos tenido problemas atrás, dejamos grietas por querer ir a buscar los partidos. El trabajo lo hicimos.

Perlaza hoy tiró 20 centros, más los otros de Bertel, que podían terminar en gol. Los centros son otra fórmula. Los muchachos hicieron un trabajo serio. Trabajaron por el cero y eso está bien.



Cupo a Copa Libertadores: era un objetivo, hoy aseguramos el cupo, queríamos estar ahí. Llegamos a 85 puntos y no habíamos llegado a ese puntaje, además, con opciones de llegar nuevamente a la final. Yo veo a los muchachos con la actitud de jugar y correr, son dos cambios que se hacen. Me quito el sombrero, porque los encuentro enteros en la condición física. Es un equipo que está entero. Me deja feliz que aseguramos prácticamente el cupo a Libertadores y las opciones para llegar a la final.