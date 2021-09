Alberto Gamero: ‘estamos muy claritos en la parte ofensiva’

Millonarios logró un importante triunfo para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. 3 a 1 contra el Huila para ratificar el poderío en casa de los de Gamero. El estratega habló en rueda de prensa tras culminar el compromiso y exponer sus conceptos del juego.

Hizo un análisis del desarrollo de sus jugadores en ataque “Me gustó que íbamos as imponer un ritmo. Teníamos que buscar el gol lo más pronto posible, lo conseguimos. Muchas veces se cree que el 2 a 0 es suficiente, pero nos dormimos parte del segundo, era un partido para controlarlo y asegurarlo mejor. La parte ofensiva está clara, con una forma donde hay compañerismo, se la damos al que mejor está ubicado, pese a que botamos uno o dos goles. Quizás no me gustó que se pusiera 2 a 1, hay que corregir pero hay otras que se hicieron bien”.



Habló sobre la salida de Vega y Llinás por molestias físicas “Lo de Steven es una molestia en el dedo, mañana o pasado mañana le harán una radiografía, lo de Llinás es cansancio. No creo que sea grave, será una semana larga para preparar el encuentro”.



Mencionó que pese al descuento de Huila, no se afanó por buscar modificar el ritmo de juego “Estaba tranquilo, pero hay que procurar que el equipo no baje los brazos. En el 2 a 1 teníamos que haber hecho el tercero o cuarto antes. En estos juegos hay que asegurarlos, son equipos que en la última jugada lo pueden empatar. El grupo debe entender que teníamos que ganar, estaba tranquilo”.



Destacó la labor de Román y Perlaza, tanto en defensa como ataque “Es el trabajo, la felicidad es de ellos. Nosotros le damos unas tareas a ellos, las están asimilando bien. Ambos laterales terminaron saliendo, con goles, por dentro y por fuera. Hay cosas buenas y por corregir, hoy la báscula de salida eran ellos. Vienen trabajando y buscando esa posibilidad”.



Concluyó con lo que le pide a Rivaldo y a Ruiz, como los encargados de ser extremos “Encaren para adentro, paredes y se asocien más. Quizás no tenemos esa velocidad por fuera, jugamos por el interior. Cuando se juntan con los mediocentros lo hacen bien. Los extremos deben acostumbrarse a jugar con perfil cambiado. Cuando llegan, lo hacen con la adecuada para poder patear, van a seguir mejorando”.