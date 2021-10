‘Cuando América no gana una bola limpia, la gana con falta’: Gamero

Millonarios no pasó del empate este sábado frente al América de Cali en la jornada 13 de la Liga BetPlay 2021-II. Muchos aspectos para revisar en el onceno de Alberto gamero.



Justamente el entrenador albiazul aseguró en rueda de prensa que la mayor falla de su equipo terminó siendo la virtud del rival al no dejarlos elaborar juego. Así mismo aseguró que le gusta mucho la intensión de sus dirigidos a la hora de proponer siempre, buscar el arco contrario sin importar las condiciones.



Esto fue lo que dijo Gamero en rueda de prensa:

Balance del partido - Sabíamos que íbamos a encontrar un equipo muy físico, que por momentos tiene línea de 3-5 y 4 en la mitad. Planteamos un partido en el que lo físico de ellos no nos dejó elaborar como queríamos. Sabíamos que no haríamos duelos sino ellos a nosotros. Sé que al profe le gusta mucho eso. Intentamos ensanchar la cancha, llevarlos a los costados y tratar nosotros de tocar más el balón, pero América no nos dejaba porque nos hizo también presión alta. Partido de mucha fricción, mucha falta, pocas opciones de gol para ambos lados, dos equipos que no querían regalar nada. Nosotros hicimos un penalti que no pudimos concretar y por lo menos hicimos un gol que a la postre fue anulado. Sabíamos de este partido, les dije a los muchachos que no pensaran en esos 17 puntos de América, es un equipo con cosas interesantes que a veces no se le daban los resultados. Es un resultado justo y que nos deja sumando para mejorar en la reclasificación y buscando la clasificación en la Liga.



Dificultad del América - Aquí en Bogotá siempre intentamos tener buena posesión de balón, intentamos elaborar, pero no pudimos porque encontramos un rival al frente que nos trabajó y analizó bien. A veces se van a tornar partidos así, cerrados, de equipos que quieren entrar a los cuadrangulares y mejorar en la reclasificación. No fue que Millonarios haya jugado mal, no, fue un partido de trámite, choque, faltas y ninguno de los dos quería regalar nada.



Estrategia de Millonarios - Se buscó pasar líneas de pase: no dar ventaja, no arriesgar y siempre intentar. Cuando un equipo viene a Bogotá a hacer presión alta, lo que hacemos es 1-2 cortas y la tercera tiene que ser larga para ir pasando líneas de pases. Por momentos lo hicimos. Los muchachos no han quedado desanimados ni golpeados, salieron a buscar el partido, a ganar, pero no se pudo. Importante es que se sumó, no se perdió. Este es un gran equipo. Pasa que a veces las cosas no salen. Tanto América como nosotros salimos a ganar. De lado y lado se cometieron errores, pero el arco en cero también suma.



Juego cortado - Como decía anteriormente, hubo muchas faltas de lado y lado. A Millonarios lo estamos acostumbrando a la intensidad de juego, a darle ritmo. Hoy el partido se cortó mucho por el VAR, faltas que se cometieron, errores nuestros en los últimos minutos, cosas que nos quitan tiempo de juego. No se jugó mucho por tanta falta. América es un equipo muy físico, fuerte, que cuando no gana una bola limpia, la gana con falta y paran el partido porque son fuertes en el juego aéreo defensivo. Hay partidos así y otros indudablemente se jugarán diferente.



Errores propios - Nos faltó más elaboración. Hay momentos en donde nos da ese temor de hacer fútbol de posesión, ese temor de tocar el balón porque creemos que la vamos a perder. Nos faltó tener el balón, hicimos bien lo de ensanchar la cancha aunque a veces perdimos duelos. Aquí es mejorar, corregir. vamos a corregir muchas cosas, pero la mentalidad de buscar el partido no la van a perder los muchahos. La mentalidad es la de salir a buscar el partido, a ganar juegue contra quien juegue.