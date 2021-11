Gamero se despachó: llamado de atención a Murillo y elogios a Ruíz-Paz

En la fecha 18 de la Liga BetPlay 2021-II, Millonarios vivió una noche amarga en Ibagué. Perdía 3-0 al término de la primera mitad jugando terriblemente mal, pero maquilló todo en la segunda parte con una actuación excelente de Daniel Ruíz.



Al respecto, Alberto Gamero expresó en rueda de prensa los principales fallos de su equipo,

Balance de la derrota en Ibagué - Son sensaciones distintas. En el primer tiempo sale uno con esa sensación de que nos hicieron los goles de las formas en que habíamos trabajado. Tolima es un equipo de muy buenas transiciones, rápidas de defensa-ataque, así nos hicieron dos goles, y es un equipo que tiene muy buen juego aéreo en fase ofensiva, nos hicieron uno. Nos equivocamos, los muchachos sabían. Ir perdiendo 3-0 en el primer tiempo no es nada fácil, pero quiero resaltar la valentía que tuvieron en el segundo tiempo de ir a buscar el partido. Me parece que Tolima en el segundo tiempo no tuvo una opción de gol. En el primer tiempo, las transiciones que nos hizo y por ahí otra opción de gol; en el segundo tiempo no tuvieron opciones claras. Millonarios entró a descontar y lo logramos. Queda esa sensación de que nos equivocamos en la forma contra un equipo que sabe a qué juega y que nosotros sabíamos a qué jugaba y aún así nos hacen goles de esa manera. Me queda la tranquilidad de que el equipo supo mantener un 3-0 e ir a buscar el descuento. Duele perder, pero hay que reconocer que se perdió frente a un gran equipo y que nosotros en el segundo tiempo hicimos cosas muy buenas.



Efecto de los cambios y Daniel Ruíz - Ruíz hoy mostró lo que viene mostrando de hace muchos partidos. Entró en el segundo tiempo porque venía de una molestia y entró bien. Es lo que siempre pide uno cuando se entra a un partido. Siempre nos dan duro por hacer un cambio cuando no sale, siempre se les explica a ellos que cambios malos por lo general no hay, a veces entran mal. Hoy Ruíz entró y los demás entraron enchufaditos, es lo que siempre uno pide porque uno hace cambios para mejorar.



Variantes tácticas - Nosotros cambiamos la idea, pero el módulo no lo cambiamos en ningún momento. Como comenzamos, terminamos. Fue un 4-2-3-1. Cuando entra Ruíz, va a un sector, Macka sigue de 10 y Rodríguez al otro lado; cuando entra Quiñones, va donde estaba Ruíz y Ruíz llega por dentro; entra Rengifo por fuera. El único cambio fue que pasamos un central a la izquierda para tener un poco más de marca con Murillo porque Plata estaba haciendo un gran trabajo por derecha. Después entró Paz y niveló por dentro, Murillo me vigiló la izquierda. Fue un módulo que cualquiera diría era un 3 en el fondo, pero la pelea con Murillo era que lo metí no para atacar sino para marcar porque Plata era quien nos hacía las contras. Cambiamos actitud, mentalidad y salieron a buscar un partido que estaba perdido.



Desnivel ataque-defensa - Creo que hoy somos el equipo con más goles a favor. Tenemos que seguir potencializando eso y mejorar la parte defensiva. Lo defensivo no radica en los cuatro de atrás con el arquero, radica en el equipo. Hemos tenido momentos en los que pasan cuatro fechas sin recibir gol o que nos hagan uno. Estamos conscientes de que eso toca corregirlo, los equipos cuando quieren ser campeón primero deben defenderse bien. Estos partidos nos ayudan a darnos cuenta de dónde están los errores.