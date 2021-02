¿Qué pasa con De Los Santos, Román, Rivaldo y Moya? Gamero fue claro

Millonarios ha sufrido una semana agitada debido a los rumores de posibles llegadas y salidas para este 2021. Matías de Los Santos, Andrés Román y Emerson Rivaldo Rodríguez están bajo la lupa; José Moya es una incógnita.



Justamente por lo anterior, Alberto Gamero aprovechó la rueda de prensa pre-partido, contra Equidad en Liga, para dar claridad respecto a cada uno de los casos.

En primera medida, el entrenador samario puntualizó en que a día de hoy, Román, De Los Santos y Rodríguez son jugadores en propiedad del club. Ninguno ha finiquitado nada. “Ellos no se van a desviar de eso, indudablemente hay jugadores que van a Selección, otros son pretendidos por equipos pero, en lo que he hablado con ellos, tienen la cabeza centradita”, expresó.

​Entrando en materia, respecto al negocio entre Boca Juniors y Andrés Felipe Román, Gamero informó que por ahora “no hay nada”: “Ayer me llamaron todo el día, emisoras de Argentina, especialmente del club, y yo les hablé del jugador y su parte deportiva”. Por lo pronto, el bogotano de 25 años “está centrado en jugar mañana”.



Es más, agregó que desde la junta directiva del cuadro embajador, “no he tenido ninguna información acerca de un posible traspaso”.



En cuanto al caso Moya, Gamero aseguró en primera instancia que De Los Santos “sigue aquí”, mientras que el ex-Santa Fe “tiene algo adelantado en el extranjero”. Afirmó que efectivamente hay un interés por poder contar con los servicios del huilense y “aún no podemos descartar nada”. A día de hoy, más allá de todo, sigue siendo jugador libre.



En este orden de ideas, “no nos estamos apresurando con esto”. Ahora bien, en caso de concretarse la venta del uruguayo y Moya se decante por el exterior, “estamos a la expectativa de unos nombres que tenemos, se ha dialogado ya con un par de centrales y esperemos”.

​Para terminar y con ello dar claridad respecto a todos los rumores de posibles ventas, principalmente lo de Rivaldo, el estratega embajador dijo: “Lo que está hoy en carpeta es que Matías tiene una posibilidad de ir a Vélez, ustedes y yo la conocemos. De resto, aquí no hay más posibilidades, nada que se pueda decir que alguien va a salir”.