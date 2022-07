Millonarios recuperó la alegría, pero sufriría dura baja: no hay paz

En medio de la alegría en Millonarios por la sólida victoria en Medellín frente al Atlético Nacional (1-2), Alberto Gamero confirmó en rueda de prensa una noticia complicada para lo que viene.



Una de las piezas más importantes del equipo se perdería los próximos partidos por lesión, aspecto que pone nuevamente de relieve las equivocaciones en cuanto a la planificación de temporada en el tema refuerzos.

Antes de llegar a los diez minutos de partido, Omar Bertel fue a realizar un cierre sobre sector izquierdo contra Yerson Candelo. Si bien en primera instancia no tuvo éxito, se rehizo y logró evacuar el peligro.



Desafortunadamente para el jugador de ​25 años, en aquella situación sufrió un problema físico en una de sus piernas que lo obligó a parar un momento. Si bien intentó continuar, instantes después pidió el cambio.



Ya en rueda de prensa, Gamero confirmó la complicada noticia: “Puede ser un poco más larguito, puede ser una contractura”. Así pues el lateral izquierdo sería baja para lo que viene.



​En este orden de ideas, Bertel no haría parte del once titular, por lo menos, frente a Fortaleza el próximo miércoles (Copa) y ante Envigado dos días después (Liga).



Con la baja, se habla nuevamente sobre el manejo de la directiva con los fichajes. Mientras que Israel Alba llegó al sector derecho para reforzar una posición que ya tenía dos jugadores (Elvis Perlaza y Ricardo Rosales), nadie potenció la izquierda que tan solo cuenta con Bertel.



Nuevamente se tendrá que improvisar por dicho sector. No será Andrés Murillo Segura (zaguero central) ya que fue operado hace poco sino Perlaza, quien terminó reemplazándolo en el Atanasio.