¿Le perdonaron penalti a Millonarios? Polémica jugada contra Águilas

¿Fue o no fue? La imprudencia de Elvis Perlaza, que pudo haber sido penalti para Águilas Doradas, resultó cuestionada en redes sociales y seguramente servirá para la polémica de la fecha. Ni árbitro Bismarks Santiago ni el VAR vieron falta en el área.



Transcurría el minuto 42 del primer tiempo. Millonarios y Águilas empataban 2-2 cuando Perlaza cruzó a Jeison Quiñónes, olvidándose por completo de la pelota; el central terminó en el suelo. Sin embargo, ante el reclamo de los jugadores de Águilas, el árbitro decidió que no era nada y resolvió continuar el juego.



En la transmisión de Win Sports +, Tito Puchetti y Campo Elías Terán advirtieron la salvada de Millonarios. "Es una imprudencia muy grande de Elvis Perlaza y no lo dieron... queda para la polémica", mencionó Puchetti.



Tras la cuestionada jugada, los comentarios en Twitter no tardaron en aparecer. Desde la cuenta El Var Central analizaron la jugada y apuntaron al árbitro por no pitarlo: "En mi opinión había PENAL para Águilas por una entrada imprudente de Elvis Perlaza. El defensor local lo cruza abajo a Quiñones en medio de la carrera y lo hace trastabillar. Bismarks no lo consideró así y el VAR no intervino".